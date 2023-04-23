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臉上也有寄生蟲 害她皮膚粗如砂紙…蠕形蟎蟲超標9大症狀

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

臉上皮膚紅腫粗糙，彷彿可以當砂紙拿來打磨？皮膚科診所院長周宛儀表示，蠕形蟎蟲是多數人臉上都有的常見共生寄生蟲，蟲數超標時，容易讓患者臉部發癢、毛孔粗大並且誘發丘疹膿皰，而且還會造成皮膚敏感，進而產生泛紅、血絲與膚色不均的狀況，嚴重時臉部皮膚摸起來甚至會有砂紙般的粗糙感。

臉上常見共生寄生蟲 細菌糞便易引發過敏

什麼是蠕形蟎蟲？周宛儀指出，蠕形蟎蟲是多數人臉上都有的常見共生寄生蟲，喜歡居住在毛孔、頭皮等易出油的部位，肉眼看不見，需要用顯微鏡才看得到。其外骨骼含有幾丁質，體表有細菌酵母菌。蠕形蟎蟲有尖銳的口器，會啃食人體的角質細胞和油脂，足體爬行時也會造成皮膚受損。

▲蠕形蟎蟲死後的細菌與糞便，會引起過敏反應的發生。（周宛儀醫師提供）

周宛儀形容，蠕形蟎蟲分為兩種：毛囊蠕形蟎與短蠕形蟎，是一種「只進不出」的蟲，當蠕形蟎蟲死亡後，身體內的幾丁質和肚子裡的細菌、糞便被釋放出來，可能會引起過敏反應的發生。

毛囊蠕形蟎：尾巴鈍如手指狀，會吃毛囊表皮細胞、皮脂以及臉脂。卵呈現箭頭狀。

短蠕形蟎：尾巴尖如圓錐狀，會吃皮脂以及臉脂。卵呈現橢圓狀。

皮膚發炎、血管增生 蠕形蟎蟲超標9大症狀

周宛儀表示，當我們臉上蠕形蟎蟲超標時，不只容易導致皮膚發炎，也可能會讓血管增生。臨床經驗最多抓到

▲蠕形蟎蟲死後的細菌與糞便，會引起過敏反應的發生。（周宛儀醫師提供）

怎樣揪出蠕形蟎蟲？ 4種檢測法比一比

要如何檢查臉上的蠕形蟎蟲是否有超標？周宛儀說明，肉眼無法看出蠕形蟎蟲，需要透過「蠕形蟎蟲」檢測，也就是所謂的「驗蟲」，在顯微鏡檢查下才能準確判別臉上蠕形螨蟲數量是否超標，拇指擠壓法擠出10隻以上就超標，若是快乾膠黏貼法，抓到5隻以上就是超標。治療前最困難的點在於能否「確定診斷」，關鍵就是確認患者的誘發因子。

1.拇指擠壓法：準確度較高，可取樣蟲量最多，也可分辨蟲的種類，約30秒至1分鐘完成，採樣可能會造成疼痛與壓痕。

2.快乾膠黏貼法：操作快速方便且無痛，可觀察毛囊開口狀態。

3.膿皰挑刮法：可以了解膿皰內容物是蠕形蟎蟲、細菌還是發言的細菌（後兩者之分辨須進一步染色確認）

4.皮膚鏡觀察法：快速方便且無痛，但需要較高倍數皮膚鏡，特色有限不易觀看，準確度較低。

「我的臉上居然有蟲」乍聽之下好像很可怕，但周宛儀解說，其實蠕形蟎蟲是臉上常見的共生寄生蟲，並不需要趕盡殺絕，萬一蟲量超標才使用抗蠕形蟎蟲藥膏，也能避免抗藥性的產生，而且1條藥膏約可使用1個半月，能讓膚況快速進步。

玫瑰斑長期抗戰20年 蠕形蟎蟲超標破百隻

48歲林小姐抗痘34年，年輕時因長期使用成分不佳與含有酒精的保養品，肌膚嚴重泛紅、腫脹、刺痛、發癢，皮膚薄到彷彿快破裂，卻找不出病因，甚至曾忍受異樣眼光到性病診所求助。因此，她長年只敢在太陽下山後才出門，找的工作也都是大夜班。

後來經過診斷，林小姐確診是玫瑰斑，而且臉上蠕形蟎蟲數量超標有100多隻。在醫師的建議下開始殺蟲，改變飲食習慣，出門全副武裝防曬，不喝刺激性飲料，治療約兩個月後臉部情況開始好轉，慢慢退紅，皮膚也恢復白皙，出門也不需擔心異樣眼光。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57531

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