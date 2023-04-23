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腦血管驚見2個不同方向動脈瘤 分流支架治療擺脫出血風險

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

正值壯年的劉先生，在一次健檢時發現，有一處腦血管同時長有兩個不同方向突出的動脈瘤，之後再次追蹤磁振造影時，更檢查出動脈瘤有增大的情形，隨時可能有破裂出血的風險。故在醫師評估下，決定接受腦動脈瘤栓塞治療。

分流支架置放手術 同時處理兩個不同方向動脈瘤

台灣安南醫院神經血管介入手術室主任張哲肇詳細解說劉先生的治療進程，劉先生初步接受腦血管攝影檢查，評估動脈瘤情形之餘，確認該部位之動脈瘤因血管較彎曲，且與動脈瘤相互重疊，若以一般白金線圈栓塞之困難度較高；然而，使用分流支架的方式，則可同時處理兩個不同方向的動脈瘤，且較不受動脈瘤與正常血管影像重疊的干擾，只是術後需要服用抗血栓藥物約兩年時間。

經討論後，劉先生決定接受分流支架置放手術，並在申請健保給付通過後，住院接受完整治療。

動脈瘤破裂出血 嚴重昏迷失能

張哲肇說，腦動脈瘤破裂出血為「自發性腦出血」，屬出血性腦中風常見原因之一，其出血後可能併發之風險，較其他出血性腦中風來得高，更甚者有近二至三成患者在出血後，可能會重度昏迷、或有立即性的生命危險；此外，亦有近三分之一患者於出血後，成為重度失能狀態。

高風險族群 應定期追蹤檢查

因此，張哲肇強調，在腦動脈瘤治療上，及早發現與預防破裂出血是十分重要的一道課題。若民眾有腦動脈瘤家族史、多囊腎、慢性高血壓、自體免疫疾病如紅斑性狼瘡等情形，建議安排腦部磁振造影檢查，若進而發現未破裂腦動脈瘤，便需定期追蹤檢查，但若是動脈瘤大於0.5公分以上、或追蹤發現有增大情形者，則建議盡快進行動脈瘤治療。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57534

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