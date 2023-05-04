捐血者核酸檢驗 揪出C型肝炎 減少感染

王綉筑持續捐血35年，在第45次捐血時發現C肝感染。（圖：王綉筑提供）

十多年前，感染C型肝炎病毒的捐血人，需待其體內產生抗體後，才能在捐血檢驗中發現。若在抗體產生前的感染初期捐血，因病毒無法被驗出，會導致輸血病患感染C型肝炎。核酸擴大檢驗（NAT）問世後，可偵測到抗體產生前的病毒核酸，早期揪出C型肝炎感染，減少輸血感染的發生。

以台灣為例，台灣血液基金會自2013年起，將NAT納入捐血者常規檢驗至今，成功攔下近百例C肝早期感染者所捐的血液，就不再發生C肝的輸血感染確定案例，血液安全有保障，也讓捐血者提早發現C肝感染，及時治療而恢復健康，王綉筑就是其中一例。

定期捐血 早期發現感染

「我很幸運，捐血中心幫忙驗出C肝，否則我根本不知道感染，拖到現在的話，後果不敢想像！」王綉筑說，她18歲開始捐血，「捐血可以救人，又可以幫助血液循環，有時候脖子很緊，捐完血就感覺好輕鬆。」只要身體狀況允許，除了懷孕生產那幾年，捐血間隔一到，她就出現在苗栗捐血站，持續35年從未間斷，卻在第45次捐血時發現C肝感染。

隱形殺手 無症狀感染

C型肝炎多數是無症狀感染，只有20至30%的人會出現發燒、疲倦、輕微腹部不適、惡心、食欲較差等症狀，一般人不會聯想到感染C肝，容易被忽略，因此未來演變為慢性感染、肝硬化或肝癌的風險較高，是健康的隱形殺手。

王綉筑回憶，在捐血後兩周，台灣的衛生所通知她感染了C肝，請她去醫院確認感染情形。到醫院抽血後一周回診，醫師告知她確實已感染且肝指數 飆升至500多，立即安排住院，檢查病毒數量多達1100多萬，屬於急性感染且具有高度傳染力。在此之前，她並無任何不適。

及時服藥治療 恢復健康

出院後她開始口服藥治療，每天吃一顆最新的C型肝炎全口服新藥，除了剛開始服藥有點胃痛、惡心外，沒有其他副作用。王綉筑說，只要避免吃太油膩食物，症狀就改善了，晚餐後吃這顆藥，治癒率達98%以上。目前已完成口服藥療程的她，幾次追蹤檢驗都未發現病毒。

熱切期盼 再續捐血前緣

對於捐血者篩檢 增加NAT檢驗，王綉筑很感謝這項檢驗讓她提早發現問題，「我的肝指數一周就飆到500多，卻一點症狀也沒有，如果沒來捐血，拖到現在可能很難處理，如果治療痊癒，身體狀況好，我還想再繼續捐血。」

遺憾的是，即便血液中已偵測不到病毒，目前仍缺乏足夠證據支持C肝治癒者的血液安全性，因此歐美先進國家仍未允許C肝治癒者可以持續捐血。雖然如此，她鼓勵大家應把握還可以捐血的機會，定期捐血。（台灣血液基金會研究處處員）