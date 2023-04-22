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膿疱性乾癬全身爆發潰爛 醫示警：宛如不定時炸彈

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

33歲陳小姐全身膿疱大爆發、嚴重潰爛，使用了止癢藥、止痛藥和消炎藥毫無效果，甚至感染肺炎送入加護病房插管使用葉克膜一個月，才從鬼門關搶救回來。台灣皮膚科醫學會理事黃毓惠說明，全身型膿疱性乾癬（GPP）典型症狀為大面積膿疱、紅斑、脫屑，伴隨疼痛、發燒、疲倦，患者務必及早就醫，勿偏信民俗療法，以專用生物製劑對症下藥，才能精準阻斷發炎反應。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，全身型膿疱性乾癬（GPP）全台約有500多位病患，急性發作期病程發展兇猛、症狀持續時間長且易復發，患者如同背負不定時炸彈。台灣皮膚科醫學會正致力發展全台第一個「全身型膿疱性乾癬治療指引」，期盼能幫助臨床全身型膿疱性乾癬的診斷與治療，為病友建立更完善的治療環境。

全身型膿疱性乾癬6大警訊

全身型膿疱性乾癬好發於40到60歲成年人，女性發生比例較高，危險因子如遺傳因素、懷孕、壓力、環境、藥物影響，甚至是確診新冠都可能導致發病。黃毓惠說明，由於全身型膿疱性乾癬較少見，症狀與一般斑塊型乾癬類似，或常被誤為感染，導致約3成患者延誤半年才確診，而且此疾患難以有效地預測或預防，若出現疑似症狀，應即刻前往皮膚專科診斷。

皮膚症狀：膿疱、紅斑、脫屑

全身症狀：疼痛、發燒、疲倦

7成患者體無完膚 嚴重恐引發起9大併發症

黃毓惠強調，逾7成患者2年內會數度發生重度急性發作，一旦發病，皮膚會快速出現大量密集的膿疱並伴隨刀割、火燒般的疼痛，近5成患者在急性發作時無法自理生活，更遑論正常工作。若沒有及時治療，嚴重時恐併發敗血症、心肺腎多重器官衰竭等致命併發症，拖越久越危險。

台北林口長庚醫院皮膚部主治醫師陳俊賓指出，全身型膿疱性乾癬的症狀嚴重，併發症危險且致命。然而，以往治療此病缺乏專有治療藥物，難以控制急性發作，即使加大藥物劑量，仍面臨治療效果緩慢以及易復發的風險。

隨著醫界對全身型膿疱性乾癬更加了解，現階段已發現關鍵致病機轉為「IL-36」發炎路徑，並研發專用生物製劑，可以更精準的阻斷發炎反應，快速控制急性發作。

根據臨床試驗顯示，超過5成患者在急性發作期使用專用生物製劑治療，首周即可完全消除膿疱症狀，不僅讓患者皮膚有機會重生，也有助於大幅減緩疼痛、提升生活品質，且治療3個月後有機會維持膿疱清除達12周。醫師也呼籲患者平日保持良好作息、避免熬夜與過勞、謹慎使用藥物，以及多擦乳液，都有助於穩定病情，恢復正常生活。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57552


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