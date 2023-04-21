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癌症治療常見嚴重副作用 中醫輔助療法能緩解改善生活

記者周宗禎／台南即時報導
癌症治療常見各種嚴重副作用，中醫藥材針灸等輔助療法能緩解症狀、改善生活品質。（記者周宗禎／攝影）
癌症治療常見各種嚴重副作用，中醫藥材針灸等輔助療法能緩解症狀、改善生活品質。（記者周宗禎／攝影）

惡性腫瘤癌症蟬聯多年國人十大死因之首，人數仍持續上升中。患者面對救命治療手術、放、化療甚至免疫療法過程常出現極大不適症狀，甚至因受不了疼痛中斷、放棄治療而死亡。台灣台南柳營奇美醫院21日舉辦中醫療法減緩副作用說明會，解說中藥、針灸等針對癌症治療引發不適案例療法，能協助患者完整抗癌、改善生活品質。

柳奇中醫部醫師李俞生醫師舉最近案例表示，52歲張小姐子宮內膜惡性腫瘤，手術後出現胃口不佳、腹部脹氣，體重下降15公斤，手術部位整天緊繃抽痛，且有疲倦伴隨說話無力及喘促，影響睡眠。開立調理脾胃氣虛中藥以及針灸腹部穴道，一周後回診不僅腹部疼痛感減輕，食量增加，同時說話無力喘促症狀也改善。

另84歲林先生右側支氣管肺惡性腫瘤第4期，化療後右腹部疼痛，整日無飢餓感，需服用止痛藥物才可入睡，僅能進食流質食物。後經服用助眠中藥、針灸腹部及磁珠敷貼耳穴、藥布敷貼等傷科療法後，腹痛減輕，睡眠品質也改善。

李俞生表示，癌症治療常出現術後傷口疼痛、腸胃不適、眩暈，口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、張口困難等症狀。末期患者出現的惡病質如體重減輕、食慾不振、精神萎靡以及癌性疼痛。中藥、針灸或貼布、拔罐、按摩等傷科手法輔助治療，在不同階段都能幫助緩解治療引起的副作用。

李俞生說，針灸及藥布敷貼腹部穴道，有止痛功效又能調整胃腸道的消化蠕動及便秘；而「三黃」藥布敷貼放療病人指甲周圍，能改善治療引發的指溝炎，也能減輕放、電療後的局部灼熱不適感及皮膚搔癢。針灸和拔罐在頭頸部癌症治療的病人可改善張口困難、肌肉緊繃；磁珠敷貼耳穴可改善失眠症狀。另穴位按摩手腕下兩吋的「內關穴」可改善胃脹氣及睡眠不佳症狀；膝眼下三吋的「足三里穴」及肚臍左右兩吋的「天樞穴」能促進腸胃蠕動；下頷角的「頰車穴」可改善病人張口困難。

李俞生表示，癌症治療是艱辛且漫長路程，中醫輔助治療能減緩療程副作用不適，提升生活品質。民眾有相關治療後遺症疑問，可至柳營奇美中醫部諮詢。

癌症治療常見各種嚴重副作用，中醫藥材針灸等輔助療法能緩解症狀、改善生活品質。（記...
癌症治療常見各種嚴重副作用，中醫藥材針灸等輔助療法能緩解症狀、改善生活品質。（記者周宗禎／攝影）

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