我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

金融高階女主管無症狀 健檢發現肺有陰影竟是轉移性大腸癌

記者王勇超／高雄即時報導
轉移的癌細胞。（讀者提供）
轉移的癌細胞。（讀者提供）

台灣一名在金融業擔任高階主管的張姓女子，平時身體健康無症狀，到高雄市立民生醫院做肺部低劑量電腦斷層的自費健檢，意外發現2顆肺部小結節，經開刀病理切片診斷，配合全自動免疫化學染色，在3日內迅速證實竟是轉移性大腸腺癌，而非原發性肺腺癌。

民生醫院病理科主任張宏正說，這名46歲的張姓女子平時不抽菸、不喝酒，身體也很健康，對於自己罹癌，感到相當意外。

張宏正指出，大腸癌不一定會有明顯的症狀，很多患者都是事後回顧起來，才發現這一陣子大便的習慣有一些改變，但以為是消化不良而已。

張宏正表示，張姓女子來做健康檢查時，做了肺部低劑量電腦斷層的自費健檢，意外發現肺部有2顆直徑不到1公分的肺部小結節；肺部結節，是指在肺部影像學上表現為直徑小於3公分，位於肺部不透明且密度增高的陰影處，直徑3公分以上就是腫瘤

張宏正說，經開刀病理切片診斷，配合全自動免疫化學染色，在3日內就迅速證實張姓女子的肺部小結節，不是原發性肺腺癌，而是轉移性大腸腺癌，經過醫院給予適當的治療，張女目前的恢復狀況良好。

民生醫院表示，良好的病理診斷可以協助臨床作適當的治療，病理診斷分為細胞學診斷及組織切片診斷：細胞學診斷主要是當組織取得不易，收集體液或取得患者細胞以代替組織，得到初步的細胞學診斷，然而這並非最終診斷。

組織切片診斷除了可得到最終診斷，在外科切取器官檢體時，亦可獲得病理癌症分期。在精準醫療個人客製化癌症治療時代到來的今日，也可經由分子診斷，來決定是否須加上標靶及免疫療法。

民生醫院院長顏家祺表示，院內有建置完整的病理實驗室，提供細胞學組織切片診斷及分子診斷，可以協助臨床上作適當的診斷與治療，對大高雄區域民眾健康的提升也能有所裨益。

正常細胞。（讀者提供）
正常細胞。（讀者提供）
醫師透過顯微鏡觀察病患的組織切片。（讀者提供）
醫師透過顯微鏡觀察病患的組織切片。（讀者提供）

癌症 腫瘤

上一則

愛喝含糖飲料 真的會導致糖尿病？

延伸閱讀

糞便帶血、排便習慣改變別輕忽 恐是大腸癌

糞便帶血、排便習慣改變別輕忽 恐是大腸癌
棘手「結節性癢疹」不再沒藥醫 FDA核准第1個治療藥

棘手「結節性癢疹」不再沒藥醫 FDA核准第1個治療藥
逾一周無法排便竟是大腸癌上身 醫師二招讓他免裝人工肛門

逾一周無法排便竟是大腸癌上身 醫師二招讓他免裝人工肛門
抽菸者 罹大腸癌風險較高

抽菸者 罹大腸癌風險較高

熱門新聞

66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
做「毛巾牽拉」運動時，可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，1次15秒，重複10回合。（記者王昭月／攝影）

出國玩防腳底筋膜炎可做這3招 物治師更提醒要選對鞋

2023-04-15 04:58
一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼，長輩自己一人就醫約占兩成。示意圖。（本報資料照片）

老人獨自就醫成趨勢 網嘆：可悲的是沒錢、請不起看護

2023-04-17 05:09
圖片來源 ／健康醫療網

男嬰要割包皮嗎？包莖是什麼？醫傳授正確護理

2023-04-15 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

牛蒡茶能降血壓、改善甲狀腺腫大 涼拌牛蒡蓮藕絲降血脂

2023-04-19 00:45
南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢以腹腔鏡手術，切除大腸腫瘤，加速病患術後復原。（南投醫院提供）

逾一周無法排便竟是大腸癌上身 醫師二招讓他免裝人工肛門

2023-04-20 05:52

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國