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血糖藥吃多會洗腎？醫師闢謠：亂停藥更危險

廖靜清
糖尿病患者務必遵循醫囑嚴格控制血糖，若沒有控制好，可能會引起腎臟等器官病變。（Getty Images）
糖尿病患者務必遵循醫囑嚴格控制血糖，若沒有控制好，可能會引起腎臟等器官病變。（Getty Images）

「我的血糖都控制在標準範圍內，可以不要再吃藥了嗎？」診間常聽到糖友的擔憂，害怕長期吃藥傷身，甚至步上洗腎不歸路。台灣奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃偉輔對此事闢謠說，吃藥不是可怕的事，血糖藥除了可降低血糖，有的血糖藥亦不會造成器官負擔，但部分藥物確實會造成腎臟負擔，若沒有控制好血糖，也可能引起腎臟等器官的病變。

Brad是一名年輕糖友，由於工作導致生活作息不正常，27歲確診糖尿病，但他卻說自己是幸運的，因為全家都有糖尿病，所以早有心理準備。

Brad分享罹病6年，會主動與醫師討論病情變化，進而找到合適的用藥方式，並調整生活作息，血糖更穩定。他說，平時可以做功課，但不要隨意聽信迷思，應向醫師求證，遵從專業建議很重要。

黃偉輔說，很多糖友不願意吃藥的原因，是擔心藥物殘留影響肝臟代謝，會增加洗腎的風險。其實，許多民眾肝腎功能惡化的原因，是因自行服用消炎藥、打止痛針，但糖尿病引起的腎病變則是因為血糖控制不佳，並非長期使用血糖藥所致。糖尿病藥物選擇很多，藥物在上市前都經過嚴格把關，降血糖同時保護肝腎、心血管等器官，平穩控糖，也能避免低血糖。

黃偉輔提醒，糖友應學習與疾病和平共處，定期服藥、生活作息規律，身體數值平穩後，便能減少各種併發症的發生。服藥的原則是「聽從醫囑」，血糖穩定是因為藥物發揮作用，自行停藥或更改用量則會讓血糖震盪，造成血管和神經的傷害。

血糖 糖尿病 併發症

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