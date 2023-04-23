遠離「糖尿病足」 6習慣護足

糖友洗完澡應徹底檢查整個足部，勿輕忽足部傷口，嚴重惡化可能面臨截肢或敗血症。（Getty Images）

天氣回暖，走春季節來臨，醫師提醒，糖尿病 友切勿穿著全新鞋子去踏青，當心腳後跟的水泡演變為較深的潰瘍，產生「糖尿病足」，嚴重惡化可能面臨截肢或敗血症。要遠離糖尿病足威脅，除了穩控血糖 外，更應養成六個護足好習慣。

小傷變潰瘍 非死即傷

台灣糖尿病學會秘書長、中山醫學大學附設醫院內分泌科主治醫師楊宜瑱表示，所謂「糖尿病足」就是糖尿病患者腳上的小傷因疏於照顧，不慎演變為感染性的潰瘍，通常要住院治療，感染嚴重恐需截肢，有些人則死於感染性敗血症，是糖尿病足患者死因的第一名。

糖尿病足並不少見，如果潰瘍嚴重，結果非死即傷。楊宜瑱指出，以台灣為例，每年有近3萬名糖尿病患發生糖尿病足，若需住院治療，5年存活率僅57%；十分之一患者得接受大、小截肢手術 ，做大截肢手術的患者5年存活率只有39%。

糖尿病足 常見5原因

1.神經病變

神經病變是糖尿病最常見的慢性併發症，血糖控制不佳或罹患糖尿病已久的人發生風險較高。

主要症狀是感覺變差，例如對痛覺和溫度比較遲鈍，通常腳最先開始。

2.血管疾病

患周邊血管疾病的人因末梢循環變差，足部位於身體最遠端，如有傷口，又無法從血循獲得充足的抗發炎因子、促傷口癒合因子，導致傷口癒合較慢，較容易感染或壞死。

3.足部變形

足部變形通常不是糖尿病引起，可能因拇指外翻等原因引起，或是因為穿新鞋、身體重心偏一邊，都會讓某些部位壓力過大、容易受傷。

4.皮膚變薄

人在老化過程中，皮膚會逐漸變薄。當人站立活動時，體重都要由足部來承受，足部面積不大，壓力很集中，如果皮膚保護層變薄，也會提高受傷機率。

5.跌倒碰撞

其他疾病導致糖尿病患的視力不佳、走路不穩，都會增加腳受傷的風險。

楊宜瑱表示，血糖長期控制不良的糖友，發生神經病變和血管病變的風險都比較高，也更容易得到糖尿病足，因此穩定控制血糖是預防糖尿病足的基本功。

糖尿病足一開始可能只是個小水泡、甚至是蚊蟲叮咬的超小傷口，因為疏於注意，逐漸擴大、變深，形成感染性潰瘍。患者必須住院接受跨科團隊的照護，包括新陳代謝科、心血管相關科別、內科、感染科、骨科、整形外科、復健科等，讓病人遠離敗血症威脅、避免截肢，平安出院。