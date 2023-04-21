發炎性腸道疾病非腸胃炎 反覆腹瀉還提高腸癌機率

圖片來源 ／健康醫療網

動不動就想跑廁所、經常腹瀉，甚至一進辦公室、學校，都還沒坐到椅子就先坐到馬桶上，這些症狀聽起來很像腸躁症，但事實上極有可能是「發炎性腸道疾病」。

台灣中山醫學大學附設醫院肝病防治中心主任林敬斌表示，這兩種疾病症狀雷同，但若未鑑別診斷與治療，後果可是大相逕庭，尤其發炎性腸道疾病可能會造成肛門膿瘍、肛門瘻管、腸道狹窄，需要開刀治療，還可能大幅提升罹患腸癌的機率。

腸道發炎致關節 、皮膚、關節有問題 提高腸癌機率

發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease，IBD）分為潰瘍性結腸炎與克隆氏症，屬於免疫失調疾病。林敬斌表示，在台灣，潰瘍性結腸炎盛行率高於克隆氏症，好發於20多歲年輕人，男性機率高於女性，且值得注意的是，每年都會增加4.8%病患，有增加的趨勢。

發炎性腸道疾病的發生原因不明，可能與基因缺陷、不當使用藥物有關，林敬斌主任認為，與飲食西化導致腸道菌相失調也有關。若未及時診治，還會附帶引起全身性反應，除了肛門瘻管、肛門膿瘍、腸道狹窄等腸道症狀之外，皮膚、關節、眼睛也可能出現合併症。

特別的是，由於腸道慢性發炎，容易導致黏膜變性，增加罹患大腸癌的機率，尤其罹病時間越長、腸道侵犯越多、合併症多者，腸癌風險更高。

雖然同屬發炎性腸道疾病，克隆氏症與潰瘍性結腸炎仍有不同，林敬斌解釋，潰瘍性結腸炎發作侷限於直腸大腸段；克隆氏症則是全腸道（大、小腸）都會侵犯，發生併發症的機率較高，需要腸道整形手術 機會高。

生物製劑持續緩解症狀 助黏膜癒合降低手術風險

中重度發炎性腸道疾病病友，由於需經常跑廁所，嚴重影響生活品質，工作、交友、心情都會受打擊。幸好針對發炎性腸道疾病的治療藥物越來越多元，從傳統抗發炎藥物到類固醇、免疫調節劑、免疫抑制劑等，還有較新的生物製劑，且健保 多數都有給付，可以幫助病友治療達標，亦即持續緩解症狀，影像與病理學檢查顯示黏膜癒合，手術、住院與復發機率降低，有機會減少或停用類固醇，病友也能擁有正常的生活。

其中，針對較嚴重、預後差的潰瘍性結腸炎病友，國際治療指引建議採取倒金字塔方式，一開始就先以生物製劑治療。目前臨床可用的生物製劑種類多，包含半個月、一個月、三個月一針等不同施打頻率；皮下注射與靜脈注射等不同施打方式；也有針對不同發炎細胞激素作用的不同機轉藥物，醫師會根據病患病況、生活習慣職業與療效而調整藥物。





林敬斌分享，曾遇過一位病友，原本有嚴重的腸道潰瘍與關節炎症狀，持續在風濕免疫科治療，但因為腸道出血太嚴重，轉至門診治療，後來還出現肛門膿瘍、瘻管症狀，便使用生物製劑治療，治療兩年後病情已穩定，生活也步上軌道。該病友曾因出門就得找廁所而足不出戶，到現在不但願意出門，還想去當志工照顧長輩，轉變之大讓醫護人員都感到非常欣慰。

民眾若有反覆性腹瀉、有便意卻便秘等異常排便狀況，林敬斌主任建議應就醫檢查，只要進行鈣衛蛋白檢查、膠囊內視鏡進行全腸道的影像學檢查，便可找出是否為發炎性腸道疾病。一旦確診發炎性腸道疾病也不用怕，隨著醫藥進步，目前有很多藥物可幫助降低發炎、穩控疾病，實現腸道黏膜的目標。

【延伸閱讀】

8旬翁肚子痛竟大腸癌第四期 醫曝大腸癌危險族群

大腸也會潰瘍？ 當心「潰瘍性結腸炎」嚴重恐致死



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57431





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw