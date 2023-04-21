轉門鎖、擰毛巾手都痛？小心是類風濕性關節炎警訊

圖片來源 ／健康醫療網

43歲的上班族梁小姐（化名），某天發現手部關節 出現僵硬微痛的狀況，以為是小病自然就會好，不放在心上，後來症狀愈來愈嚴重，連轉門鎖、擰毛巾手都痛，也無法正常打字，嚴重影響日常及工作活動度，驚覺不對趕緊就醫。 經就醫檢查確診罹患「類風濕性關節炎」。

醫師檢查發現梁小姐血液中的類風濕因子（Rheumatoid Factor, RF）高達500多 IU/ml，是一般人的數十倍（正常值約為<15IU/ml，各醫療院所標準不同），代表著預後不佳的指標。初期先以傳統免疫調節藥物治療數個月，梁小姐的症狀並未獲得顯著改善，經醫師的評估後申請生物製劑，病情大幅改善，關節活動度明顯輕鬆許多，可以正常工作及做家事，類風濕因子數值也逐漸下降恢復正常。

類風濕性關節炎好發於手部 逐漸蔓延到全身關節

台灣高雄暨屏東榮民總醫院免疫風濕科林峻宇醫師表示，免疫系統主要能保護人體免受外來的病原體（如細菌、病毒、黴菌等）的侵害。而類風濕性關節炎則是免疫系統異常而攻擊自身細胞，尤其是關節處進而導致發炎產生。症狀通常從手部關節（如手指、手腕）開始出現，且多為對稱性的發炎，蔓延至全身關節。若不積極治療可能導致關節腫痛、損壞，甚至變形、活動度受限。根據統計資料顯示，台灣有超過10萬人患有類風濕性關節炎，並好發於中年女性，男女比約為1:3。

多元藥物控制疼痛發炎 第二線生物製劑精準抑制

林峻宇表示，診斷方式除了症狀及病史詢問，還會佐以抽血、X光、超音波等檢查。抽血可量測患者體內的類風濕因子，指數越高則代表罹患類風濕性關節炎的可能性越高，而針對腫痛部位，也可透過超音波檢測 滑膜的增生、骨頭破壞侵蝕等狀況，也能偵測局部血流增加，來辨別該處有無發炎。

在治療方面，林峻宇指出，為了抑制患者自體免疫系統的攻擊，藥物控制仍是最重要的一環。第一線會以免疫調節劑（或免疫抑制劑）來控制體內過度活化的免疫反應，以減緩免疫系統對關節部位的攻擊;也會配合患者的疼痛情況，使用消炎止痛藥物或短期低劑量類固醇來改善發炎，若第一線藥物治療使用三到 六個月未有改善，會進一步評估是否使用生物製劑介入治療。

林峻宇表示，相比傳統藥物治療，生物製劑的作用較為精確，能針對造成發炎的細胞激素進行中和，藉此抑制發炎，減少疼痛、腫脹，最重要的是能減輕關節破壞，助於恢復患者的關節功能。

生物製劑多元選擇 懷孕與疾病皆能兩全

林峻宇表示，現在的生物製劑非常多元，有口服藥物、皮下注射、靜脈注射等方式。醫師會針對患者發炎情況及身體狀況來評估適合的治療方式。此外，多數類風濕性關節炎病患為女性，若有備孕計畫，或是孕期間需要持續治療，目前也有懷孕全期都能使用且無需停藥的生物製劑能選擇，只要及早與醫師溝通用 藥，懷孕與疾病控制皆能兩全。

林峻宇提醒，類風濕性關節炎最重要就是及早發現及早治療，如果民眾發現關節出現疼痛、腫脹，睡醒時晨間僵硬超過一小時，活動30分鐘以上才能緩解，並出現開門鎖、擰毛巾、騎車轉油門...等動作時有困難，症狀持續兩至三周，就該尋求風濕免疫科的診斷，來評估是不是類風濕性關節炎。

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資料來源：健康醫療網

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