棘手「結節性癢疹」不再沒藥醫 FDA核准第1個治療藥

圖片來源 ／健康醫療網

「結節性癢疹」在醫學 界是一種非常難以治療的疾病，過去也沒有根治的理想方法。不過，最近美國食品藥物管理局（FDA ）通過了一種生物製劑，可用於治療結節性癢疹，這也是FDA核准用於治療結節性癢疹的第一種藥物。

台灣兒童過敏 氣喘免疫及風濕病醫學會秘書長暨林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科醫師姚宗杰表示，過去沒有任何藥物被美國FDA認可治療結節性癢疹，這可謂是結節性癢疹治療的一大進展。

「結節性癢疹」病因不明 奇癢無比又難醫

結節性癢疹（Prurigo nodularis）是一種較不常見的皮膚疾病，常發生在四肢，最常出現的位置是小腿伸側，患者皮膚會有一顆顆米粒或碗豆大小的丘疹或結節，並出現嚴重搔癢的症狀。

皮膚劇烈的發癢導致患者長期反覆搔抓，而且越抓越癢陷入惡性循環，傷口無法癒合也增加了感染的風險。此外，嚴重搔癢不僅影響患者的生活、睡眠，也進而造成患者壓力、憂鬱，而留下的疤痕、皮膚角化及苔癬化，也常會讓患者感到自卑，甚至影響人際交往。

姚宗杰指出，結節性癢疹是一種奇癢無比又非常難以治療的疾病，目前發病的原因仍不明，不過很多病人都有「異位性體質」。

病人若有異位性皮膚炎合併汗皰疹，就已經為生活增添許多磨難，但異位性皮膚炎合併結節性癢疹所受的磨難更是其好幾倍。而且姚宗杰表示，大多數醫師都認為結節性癢疹比汗皰疹更難治療。

過去無藥核准治療 「它」成首個FDA認可藥物

結節性癢疹對醫師來說也是相當棘手的疾病，過去沒有理想根治的方法，多以抗組織胺、類固醇等藥物控制。隨著醫學科技的進步，雖然已有生物製劑、標靶藥物等可用於治療異位性皮膚炎，但卻沒有任何一項藥物被認可治療結節性癢疹。

不過，近日美國食品藥物管理局（FDA）宣布，核准杜避炎（Dupilumab）生物製劑用於治療成人結節性癢疹，這也是FDA第一個批准使用於結節性癢疹的治療方式。

根據美國國家衛生研究院（NIH）上發布的兩項臨床試驗，評估杜避炎（Dupilumab）治療結節性癢疹有效性後，認為其治療改善效果具有顯著性。

而2020年也有系統性回顧研究，針對11篇文章中使用杜避炎（Dupilumab）的結節性癢疹患者數據進行分析，通過數字等級量表（NRS）評估搔癢症的改善程度，其中有82.22%的患者表示搔癢情況減半，有48.88%的患者搔癢情形完全緩解，但須治療4個月以上。

姚宗杰表示，近幾年臨床經驗也發現，數例嚴重異位性皮膚炎併發結節性癢疹的病童，經過杜避炎治療4至6個月之後，除了異位性皮膚炎的皮疹大幅改善，還意外發現結節性癢疹可能也有治療效果，患者突起的結節變平，搔癢也減緩。

不過，杜避炎對18歲以下的結節性癢疹患者是否安全有效尚不清楚，而且會有注射部位疼痛、肌肉疼痛、腹瀉等常見副作用，甚至可能會有過敏、關節痛、關節炎、血管炎等嚴重副作用。

但姚宗杰提到，過去不只生物製劑沒有結節性癢疹適應症，也沒有任何其他的藥物被美國FDA認可治療結節性癢疹，這次杜避炎被FDA核准，過去棘手的結節性癢疹終於有了第一種安全有效的治療藥物被認可，這可謂病患的福音，也是結節性癢疹治療的大進展。

資料來源：

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tyYohzpi4eP5T9gQNSrKrt3rfmv7SH7BGokWyLbeUtbPs6Hh4wQFL7D2Yaoq5R3fl&id=100057449259384&mibextid=qC1gEa

https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/fda-approves-first-treatment-prurigo-nodularis

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57521





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