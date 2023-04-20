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逾一周無法排便竟是大腸癌上身 醫師二招讓他免裝人工肛門

記者江良誠／南投即時報導
南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢以腹腔鏡手術，切除大腸腫瘤，加速病患術後復原。（南投醫院提供）
南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢以腹腔鏡手術，切除大腸腫瘤，加速病患術後復原。（南投醫院提供）

超過一周無法排便，小心大腸癌上身。台灣南投70歲林先生一周沒有排便，自行通便不成，腹痛難忍就醫，南投醫院確診為降結腸腫瘤導致腸阻塞，醫師先安裝大腸支架後，解決排便問題，再安排腹腔鏡微創腫瘤切除手術，讓他免於安裝人工肛門困擾。

南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢說，大腸癌初期症狀不明顯，容易被忽略。但隨著腫瘤變大，可能會阻礙食物通過腸道，無法排便造成常阻塞，因此，多日無法排便，應就醫檢查。

他說，患者因左側降結腸腫瘤，造成腸阻塞，會出現腹脹、腹痛、排便習慣改變、嘔吐等症狀，如果沒有及時處置，可能會造成腸壞死、腹膜炎等併發症

林姓病患腹脹嚴重，因此先在腸阻塞處裝置大腸支架，以內視鏡於阻塞的腸道中裝置金屬支架，撐開腸道，緩解排便問題。經過一星期後，再進行腹腔鏡微創腫瘤切除手術，切除降結腸惡性腫瘤，因為相對傳統手術，傷口較小、疼痛度較低，加速術後恢復速度。

過去大腸癌合併腸阻塞，考量若直接手術會有癒合不佳滲漏等問題，因此會先為患者裝置暫時性人工肛門，待腫脹的腸子消退之後再安排手術切除腫瘤。但大多數病患聽到人工肛門就心生恐懼、排斥，而大腸金屬支架的裝置，可以避免人工肛門造口，提升病人生活品質。

林姓病患病理檢查為降結腸惡性腫瘤第三期，大腸癌治療以切除腫瘤為主，術後再安排化學治療。如果病人心肺功能不佳、腸阻塞等原因暫時無法手術，依病人的狀況先安排化放療或暫時性的人工肛門等治療方式，待身體狀況許可再手術。

廖師賢提醒，民眾應定期接受糞便潛血篩檢，養成均衡飲食習慣，定期運動，不抽菸，才是預防大腸癌的最佳方法。

腫瘤 手術 併發症

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