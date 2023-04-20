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人體也有資源回收場 尿液浮泡不消表面油亮是警訊

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化二林基督教醫院「藥愛環境更要愛健康」健康促進活動，邀請到院長者參加問卷調查。（記者簡慧珍／攝影）
彰化二林基督教醫院「藥愛環境更要愛健康」健康促進活動，邀請到院長者參加問卷調查。（記者簡慧珍／攝影）

每年4月22日是世界地球日，今年主題「投資地球 自然就好」，台灣彰化二林基督教醫院提前舉辦活動；鎖定回收藥物對環境的重要性；腎臟科醫師謝宗諭說，人體也有資源回收場，就是腎臟，若發現尿液浮泡、有油亮感或顏色異常，可能是腎臟功能亮紅燈。

二基在一樓大廳舉辦「藥愛環境更要愛健康」健康促進活動，傳達食藥署的回收藥物衛教，抗癌藥、抗生素、賀爾蒙藥物、管制藥等含有特殊成分，隨意廢棄可能汙染環境，需要交由社區藥局或醫院處理。二基也安排健康講座讓民眾了解人體的資源回收場。

謝宗諭表示，人體也有資源回收場，就是腎臟，腎臟的腎絲球像過濾器，回收有用蛋白質等物質，排除不需要的廢棄物，過濾器若生病沒聲音，回收不住蛋白質等有用物質，隨尿液排出後形成泡沫，長期這樣將傷害腎臟演變成慢性腎炎。

尿液含蛋白質有泡沫的原因很多，包括免疫系統疾病紅斑性狼瘡、高血壓沒控制好、糖尿病、服用藥物、肝病、腫瘤等，民眾一旦發現自己的尿液有泡沫，尤其泡沫不會自動消失，尿液表面油亮，就應就醫檢查找出蛋白尿的原因，萬一尿液減少、肢體水腫或血壓飆高，更應該早一點檢查，透過抽血檢驗了解腎絲球功能；保養腎臟方法不難，平日注意控制好血糖和血壓、飲食均衡和定期檢查。

二基除了健康講座，社區健康課人員舉辦闖關活動，第一關回收廢電池，第二關菸害與檳榔防治，第三關「藥」愛環境不亂丟，第四關國保與國民年金。到院的阿公、阿婆最踴躍闖關，成功獲贈小禮物，開心帶回家。

彰化二林基督教醫院「藥愛環境更要愛健康」健康促進活動，向民眾宣導健康生活型態。（...
彰化二林基督教醫院「藥愛環境更要愛健康」健康促進活動，向民眾宣導健康生活型態。（記者簡慧珍／攝影）

高血壓 蛋白質 糖尿病

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