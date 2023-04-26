特殊利尿劑 緩和多囊性腎病

李治中醫師指出，多囊腎病變並非完全束手無策，規則追蹤、服藥，與醫師積極討論，留意自身臨床症狀，是保腎護腎的不二法門。（圖：新竹國泰醫院提供）

台灣新竹一名43歲女子因家族存有多囊性腎病病史，導致她的腎絲球過濾率在去年下降超過5單位，已然是腎臟病第三期，女子擔心自己恐需洗腎至醫院就診，醫師除給予相關基本藥物與衛教，也協助她申請多囊腎病專案用藥，最後順利獲核准，女子服藥後也適應良好，成功緩和腎功能的惡化。

台灣新竹國泰醫院腎臟科醫師李治中指出，據統計，進入透析治療的原因中，以糖尿病 為最多，而另一個不能輕忽的原因就是多囊腎病變。

多囊腎病變主要為顯性基因遺傳，患者常見在30多歲時開始出現高血壓 ，40多歲腎功能開始出現紅字，50歲以後則進展到洗腎，腎功能惡化速度平均是常人的近五倍。

李治中提醒，不少患者雖然知道家人有多囊腎的病史，自己是高危險群，但因沒有典型腎功能不良如泡水高貧倦，比如泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦等症狀，而疏於追蹤與治療，等到發現不適診，此時腎功能已發展至晚期階段。

李治中說，過去研究常建議多囊腎患者要多喝水來延緩腎臟功能惡化，不過，新近一研究指出，多喝水對於多囊腎病變的效果可能微乎其微。所幸，一特殊利尿劑（tolvaptan）經過大規模研究證明，能夠有效延緩多囊腎患者腎功能的惡化。