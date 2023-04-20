女星「思覺失調症」流落街頭、喪失記憶 4大症狀要當心

（圖：健康醫療網提供）

48歲歌手許美靜驚傳罹患思覺失調症，大鬧飯店、流落街頭，甚至喪失局部記憶。另一名男子「阿正」每天被喊殺喊打的幻聽「追殺」，嚇到夜夜外宿。三軍總醫院北投分院社區精神科醫師說明，「思覺失調症」過去常被稱為精神分裂症，約每100人就有1人罹病，且因患者與家屬沒有病識感，容易耽誤搶救大腦功能的時機，但只要配合醫囑治療仍能穩控疾病。

患者「被幻聽追殺」

「阿正」大學時出現幻聽，初期以為自己有神通，但當腦中聲音越來越激進，每天喊打喊殺，嚇得他不敢睡，每天晚上跑到速食店或公園待整夜，天亮才回家。狀況持續半年後，阿正在父親的堅持下就醫治療，經過醫護人員的長期照護，他不但可以幫忙照護癌母走路復健、餵食，也終於可以就業 ，回歸正常人生。阿正開心地表示：「希望未來可以越來越健康，腦袋越來越靈活」。

過去許多人對思覺失調症有「中邪、無法治療」的迷思。楊蕙年指出，不同於身體其他器官生病如骨折、肚子痛容易察覺，思覺失調症起因於大腦生病，病友常常不知道自己生病，缺乏「病識感」，加上家屬常不曉得如何求助，通常耽誤及早診斷與治療的時機。

思覺失調症四大症狀

（圖：健康醫療網提供）

三軍總醫院北投分院社區精神科陳泰宇醫師說明，思覺失調症過去常被稱為精神分裂症，肇因於基因遺傳、腦部病變、心理和環境等多方面因素，是一種嚴重、慢性，會造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病。根據統計，大約每100人就有1人罹患，首次發病年齡多在15-20歲，男女比例相當。

研究顯示，病友因缺乏病識感，首次發病後平均將近1年半才就醫，耽誤搶救大腦功能的時機。當民眾出現工作和社交能力減退、思考、記憶、專注力變差、失眠 、多疑、甚至幻覺、妄想時，需盡早就醫診斷。

正性症狀：幻覺、妄想、語無倫次、躁動不安、思想紊亂 負性症狀：情感淡漠、動機缺乏、社交退縮

認知症狀：注意力低、記憶力差、執行力低、判斷力差 情感症狀：莫名焦慮、莫名緊張、莫名恐懼、情緒穩定度差

思覺失調症如何治療？

治療方式目前有口服與針劑等多種藥物可選擇，國際趨勢也建議在醫師評估下優先使用長效針劑治療，有助長時間維持血液中藥物濃度、提升用藥規律性、降低復發風險，也能減少照護者提醒按期吃藥可能引發的衝突與壓力，甚至減少患者復發與再住院的機率。

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資料來源：健康醫療網

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