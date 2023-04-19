打鼾檢測不必再一整晚 中國附醫用AI10分鐘即完成

中國醫藥大學附設醫院胸腔科主任杭良文說，使用AI上呼吸道檢測儀，10分鐘內即能完成篩檢。（中國醫藥大學附設醫院提供）

打鼾影響睡眠，台灣男性每5人就有1人出現此症。但是睡眠檢測 往往得花上一整個晚上，且在臉上、脖子貼滿電線，或是需要麻醉進行呼吸道組織塌陷的檢查，讓民眾怯步。中國醫藥大學附設醫院將啟用「AI 上呼吸道檢測儀」，運用超音波檢測儀加上AI導航，最快10分鐘內即能完成篩檢，並預測是否罹患睡眠呼吸中止症，是全球最快的檢測睡眠呼吸中止症的工具。

中國醫藥大學附設醫院胸腔科主任杭良文說，AI上呼吸道檢測儀是以超音波掃描上呼吸道內組織，檢查軟顎、口咽、舌底、會厭軟骨在正常呼吸和深吸氣憋住之後的型態與位置變化，以大數據輔助分析，預測上呼吸道組織是否塌陷，準確率高達89%，具備「安全、快速、準確、標準」四大優點，比較傳統診療方式更方便與精準。而且透過雷射定位系統自動掃描，減少人為差異，確保結果的一致性。

他說，臨床觀察，有打鼾症狀者約有一半以上患有睡眠呼吸中止症，日間會睡不飽、嗜睡、精神不濟、注意力不集中、容易疲倦、記憶力減退、早晨頭痛、脾氣暴躁、口乾，甚至憂鬱等，夜間則是打鼾、睡眠中呼吸中斷、嗆醒、睡眠中斷、失眠 等。

他說，在診間經常看到病人的太太抱怨先生打鼾聲音太大，吵得讓人失眠，甚至得分房睡，或是突然的沒有鼾聲，嚇得枕邊人擔心先生的安危。詢問患者白天的症狀，多半有嗜睡、記憶力變差、情緒暴躁、夜間頻尿，和時常做惡夢等情況。

杭良文說，打鼾會造成間歇性缺氧，導致性全身發炎體質，加速老化，增加心血管疾病，若不盡早治療，將可能造成更多共病危機，甚至死亡風險。治療方面，患者於夜間在家中使用「單相陽壓呼吸器」可改善缺氧、呼吸中止症狀，進而減緩老化、失能速度及減少心血管疾病。

他說，中國醫藥大學附設醫院5月起於健檢中心，提供AI上呼吸道檢測儀結合AI智慧醫療，可快速診斷阻塞型睡眠呼吸中止症。