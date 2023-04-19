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有點小肚肚…熱愛炸物、手搖飲 國中生吃出輕度脂肪肝

記者江婉儀／新北即時報導
衛福部莉台北醫院肝膽腸胃科醫師張琮承表示，國中生體檢報告肝功能異常，經抽血及超音波檢查確定已有脂肪肝。（衛福部台北醫院提供）
衛福部莉台北醫院肝膽腸胃科醫師張琮承表示，國中生體檢報告肝功能異常，經抽血及超音波檢查確定已有脂肪肝。（衛福部台北醫院提供）

台灣新北市一位國中生熱愛炸物、手搖飲料、有點小肚肚，因學校體檢發現BMI約30且肝功能異常，至衛生福利部台北醫院就醫，抽血發現血脂肪過高、肝功能指數高達80U/L，是正常值的2倍，經超音波檢查後確定這名國中生已罹患輕度脂肪肝。

近年兒童及青少年罹患脂肪肝的比率持續上升，且兒童肥胖也可能造成青少年高血壓、哮喘、股骨頭缺血性壞死、股骨頭骨骺滑脫症、脛骨內翻等疾病，影響健康發展。

肝膽腸胃科醫師張琮承指出，這名國中生有肥胖家族史、無其他遺傳性疾病，也沒有服用藥物，因此在詳細問診及排除藥物造成肥胖的可能後，建議改善飲食均衡和建立規律運動的習慣，但若是減重成效不彰，就需考慮透過藥物方式減重，成人的話可以考慮內視鏡或是手術方式減重，進而改善肝臟發炎、變性的狀況。

肝張琮承表示，脂肪肝通常是不良的生活習慣導致內臟脂肪囤積過多，並且與肥胖有關，通常會透過量腰圍、測BMI進行健康評估。肥胖是造成非酒精性脂肪肝最常見的原因，脂肪肝與體重增加有直接關係，久坐不動、飲食過度的肥胖患者發生的機率比瘦子高很多。

飲食的部分，張琮承建議挑選增加富含膳食纖維的蔬果，及血糖指數較低且營養豐富的食物，如全穀類、單不飽和脂肪酸、Omega-3多元不飽和脂肪酸、植物蛋白、益生元纖維，少吃高油、高糖、高熱量食物、精緻甜點、高糖飲料，並留意肥肝兒童常見缺乏的營養素，如鐵、鈣、維生素D、葉酸、其他維生素和必需脂肪酸等。

有關運動，則建議逐步建立運動習慣，評估身體的負荷安排漸進式的運動，以步行進展至快走、跑步、中強度、高強度的運動，燃燒體脂肪、增加代謝率，有助於降低脂肪在肝臟中的堆積，並幫助減重、維持肝臟健康。

張琮承提醒，脂肪肝是目前社會常見的文明病，及早治療，若學校有安排兒童健康檢查，請父母要留意健康檢查結果，尤其是被標注紅字或學校提醒要回門診詳細檢查的項目，以幫助及時發現孩子的健康問題，防止其進一步惡化。

透過腹部超音波影像看出肝臟因脂肪堆積，肝臟顏色比腎臟亮。（衛福部台北醫院提供）
透過腹部超音波影像看出肝臟因脂肪堆積，肝臟顏色比腎臟亮。（衛福部台北醫院提供）

肥胖 減重 指數

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