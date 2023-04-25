施工摔破肝臟 45歲男開刀救命

衛福部台北醫院祝賀陳姓男子（左五）奇蹟重生。（圖：台北醫院提供）

45歲男子日前在工地施工時太專注，不慎從5樓摔落至3樓地面，雖僅頭手擦傷、有意識，但身體已出現休克狀態，但男子曾罹患肝癌，手術 中更發現肝臟破損三分之一、腹腔大量出血，輸7公升血量仍未能止血，即便搶救過程複雜，所幸男子一個月後已恢復健康，可行走自如。

台灣衛福部台北醫院副院長歐亮宏指出，男子曾罹患肝癌，做過血管栓塞，導致「肝比較脆」肝臟血管組織在各方面的狀態都不能以一般治療模式判斷，若要做血管攝影 是來不及的，且肝臟特別容易碎裂，因此立刻安排緊急手術，在鬼門關前與死神搶時間，盡快能對肝臟加壓止血、穩定血壓。

外科醫師范昌漢指出，當時男子的肝臟到處可見出血點，先緊急切除破損的部份肝臟，再加強止血、輸血，一般成人失血超過1200毫升就可能休克，超過一半血量就可能死亡，但男子輸血已超過7000毫升，相當於輸入約1.5個人的血量，仍遲遲無法完全止血。

萬幸的是，男子在手術後當晚就恢復意識，在加護病房觀察到第3天，男子腹內傷口引流出血減少，放射科再以肝臟血管攝影及栓塞治療，後續未再次發現出血，因此安排二次手術將腹內填塞取出。後續除重症加強照護，也由復健科強化功能性復健、職業醫學 醫師協助職災判定及社工協助申請補助。

重獲新生的男子道出治療心情，他表示當時已忘記發生什麼事，是做完手術半夜醒來才發現在病床上，過程中醫護人員都沒有放棄治療自己，現在不僅保住一條命，還能重新落地、穩穩地行走，能過日常生活。