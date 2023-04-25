早發性失智 及早治療可維持輕症

早發性失智症如果能及早發現並治療，症狀可以維持在「輕度」數年。（Getty Images）

常見的腦部病變包含失智 症、腦中風 等，若無法再進行教學，較可能罹患失智症。65歲前罹患失智症屬於早發性，通常高知識分子對失智的感受力高，鼓勵發現後及早讓醫療介入，能幫助症狀不會快速惡化。

台灣台北榮總失智治療及研究中心主任王培寧指出，早發性失智症患者出現記憶力變差等症狀時，較難聯想與失智症有關，常會延誤就醫，但高知識分子敏感度較其他族群強烈，較能察覺出自己的記憶或工作能力異常，但他們常因無法面對病情，導致身心壓力倍增。

王培寧說，早發性失智症患者如果能及早發現、及早治療，只要些微調整生活，讓身旁人給予協助，患者都可以繼續做熟悉的工作，維持正常的生活，且症狀可以維持在「輕度」數年。

只是被診斷為失智症，會讓許多患者身心壓力增加，不願面對，也難讓醫療、親友協助。王培寧指出，輕度失智症仍擁有很大的自主性，最重要的是接受它，且願意與身旁親友分享。

失智症至今沒辦法「治癒」，症狀會隨時間惡化，患者會因生活中逐漸發現自己「做不到」某些事情，感到失落、焦慮。王培寧表示，當患者因疾病出現低落情緒時，家屬的陪伴相當重要，陪著他獨自完成做不到的事情，或是協助他改變生活的方法，逐步與病情共存，一步步重拾對生活的自信心。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，曾在非洲從事醫療宣教的醫師珍妮芙・彼尤，2009年被診斷罹患年輕型失智症，因為清楚自身病情，積極跟親友談論該如何協助自己，並與家人懇談，找到共同生活的方式。