我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

37歲男心臟停跳近2小時 陽明交大醫院ECPR加心導管救命

記者戴永華／宜蘭即時報導
陽明交大醫院心血管中心團隊日前以ECPR，高品質CPR及置放葉克膜手術，成功救回一名急性心肌梗塞的37歲男子。（醫院提供）
陽明交大醫院心血管中心團隊日前以ECPR，高品質CPR及置放葉克膜手術，成功救回一名急性心肌梗塞的37歲男子。（醫院提供）

台灣陽明交大醫院日前收治一位急性心肌梗塞併發嚴重心室顫動的年輕患者，急救時一度失去意識，團隊立即施行高品質CPR及置放葉克膜（ECPR）搶救，並送往心導管室進行血管支架植入打通血管，雙管齊下。當時患者心臟停止跳動90分鐘，因雙利器搭配，縮短腦部缺血時間，再加上低溫療法，減少腦部缺氧損傷，成功將患者從鬼門關救回。

醫院表示，ECPR流程指的是ECMO+CPR，也就是葉克膜和高品質心肺復甦術，整個急救過程宛如奇蹟，是該院心臟團隊在CPR進行中，同步完成心導管手術的罕見成功案例。

陽明交大醫院表示，37歲陳先生日前在工地工作時突然胸悶不適，緊急送往陽明交大醫院急診室，量不到脈搏，情況緊急，急診團隊進行CPR搶救，施行兩次電擊，還是心律不整，初判為急性心肌梗塞，需立即接受心導管手術。

葉克膜團隊立刻啟動接手，在持續CPR的同時置放葉克膜爭取搶救時間；心臟團隊也不放棄抓緊時間送往心血管中心，由心臟內科主任黃嵩豪與陳忠佑醫師進行心導管手術，植入兩支冠狀動脈支架，奇蹟般的讓陳先生恢復心跳。

陳先生術後狀況穩定進步，兩天後拔除氣管內管，一個禮拜移除葉克膜，意識恢復如常，心臟收縮功能從10%進步到30%，出院時已行動自如。

陳先生表示，他從急診室到加護病房的記憶完全空白，但他很清楚自己從鬼門關走了一遭，再次活過來的機會得來不易，目前他為了健康已經戒菸，非常感謝醫院團隊的救命之恩。

心臟內科醫師陳忠佑表示，心跳停止長達近2小時後能救回，且未留下腦神經損傷及後遺症的案例，十分罕見，因為心肌梗塞病人隨著每一分鐘流逝都會有變化，搶救分秒必爭，醫院有24小時緊急心導管團隊待命值班，團隊具備ECPR成熟技術及應變能力，能在第一時間為心跳停止的病人裝置葉克膜，爭取治療黃金時間，增加病人的存活率。

陽明交大醫院心臟內科醫師陳忠佑說明病人的情況，送醫時十分危急。（醫院提供）
陽明交大醫院心臟內科醫師陳忠佑說明病人的情況，送醫時十分危急。（醫院提供）
陽明交大醫院心血管中心團隊日前以ECPR，高品質CPR及置放葉克膜手術，成功救回...
陽明交大醫院心血管中心團隊日前以ECPR，高品質CPR及置放葉克膜手術，成功救回一名急性心肌梗塞的37歲男子。（醫院提供）

手術 低溫

上一則

身心遭不當對待 3歲童骨瘦如柴發展遲緩

延伸閱讀

紐約客談／偽造簽名非同小可 從政者大忌

紐約客談／偽造簽名非同小可 從政者大忌
紐約頂尖視網膜專家團隊VRMNY華埠新診所開幕擴大服務下城病患

紐約頂尖視網膜專家團隊VRMNY華埠新診所開幕擴大服務下城病患
碳水化合物含量高 這食物卻有益心臟健康

碳水化合物含量高 這食物卻有益心臟健康
出手拆解初選「引信」 侯友宜：敬佩劉哲彰成全團隊

出手拆解初選「引信」 侯友宜：敬佩劉哲彰成全團隊

熱門新聞

66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
（圖：健康醫療網提供）

愛吃「這些東西」10年卻養成這癌症 醫：及早診治

2023-04-11 01:00
衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清關心陳男復健狀況。（記者簡慧珍／攝影）

19歲男車禍無心跳瞳孔放大被救回 10天後忽清醒認出媽

2023-04-13 05:51
做「毛巾牽拉」運動時，可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，1次15秒，重複10回合。（記者王昭月／攝影）

出國玩防腳底筋膜炎可做這3招 物治師更提醒要選對鞋

2023-04-15 04:58
一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼，長輩自己一人就醫約占兩成。示意圖。（本報資料照片）

老人獨自就醫成趨勢 網嘆：可悲的是沒錢、請不起看護

2023-04-17 05:09
改善駝背可學3種放鬆動作，胸小肌按摩球放鬆。（世界健身提供）

改善駝背學3種放鬆動作 每天10分鐘改善體態

2023-04-10 05:48

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok