37歲男心臟停跳近2小時 陽明交大醫院ECPR加心導管救命

陽明交大醫院心血管中心團隊日前以ECPR，高品質CPR及置放葉克膜手術，成功救回一名急性心肌梗塞的37歲男子。（醫院提供）

台灣陽明交大醫院日前收治一位急性心肌梗塞併發嚴重心室顫動的年輕患者，急救時一度失去意識，團隊立即施行高品質CPR及置放葉克膜（ECPR）搶救，並送往心導管室進行血管支架植入打通血管，雙管齊下。當時患者心臟停止跳動90分鐘，因雙利器搭配，縮短腦部缺血時間，再加上低溫 療法，減少腦部缺氧損傷，成功將患者從鬼門關救回。

醫院表示，ECPR流程指的是ECMO+CPR，也就是葉克膜和高品質心肺復甦術，整個急救過程宛如奇蹟，是該院心臟團隊在CPR進行中，同步完成心導管手術 的罕見成功案例。

陽明交大醫院表示，37歲陳先生日前在工地工作時突然胸悶不適，緊急送往陽明交大醫院急診室，量不到脈搏，情況緊急，急診團隊進行CPR搶救，施行兩次電擊，還是心律不整，初判為急性心肌梗塞，需立即接受心導管手術。

葉克膜團隊立刻啟動接手，在持續CPR的同時置放葉克膜爭取搶救時間；心臟團隊也不放棄抓緊時間送往心血管中心，由心臟內科主任黃嵩豪與陳忠佑醫師進行心導管手術，植入兩支冠狀動脈支架，奇蹟般的讓陳先生恢復心跳。

陳先生術後狀況穩定進步，兩天後拔除氣管內管，一個禮拜移除葉克膜，意識恢復如常，心臟收縮功能從10%進步到30%，出院時已行動自如。

陳先生表示，他從急診室到加護病房的記憶完全空白，但他很清楚自己從鬼門關走了一遭，再次活過來的機會得來不易，目前他為了健康已經戒菸，非常感謝醫院團隊的救命之恩。