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老人獨自就醫成趨勢 網嘆：可悲的是沒錢、請不起看護

記者鄒尚謙／台北即時報導
一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼，長輩自己一人就醫約占兩成。示意圖。（本報資料照片）
一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼，長輩自己一人就醫約占兩成。示意圖。（本報資料照片）

不分年齡，一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼。本報16日專題報導「一個人就醫／獨居增 一個人就醫變多」引發網路熱烈討論，網友表示，「看護費一天3500元，一般人實在也撐不了太久」，甚至認為應該公投通過安樂死；不過，也有網友說，「人生，有時學著獨立也好，終究還是一個人走」。

台灣弘道老人福利基金會副執行長林博樺表示，獨自就醫、住院的患者變多，從弘道對高齡者提供的服務觀察，整體來說，六成老人都有家人陪同就醫、一成左右有對應的服務社工陪同，自己一個人就醫者約占兩成，且愈來愈多。

乳癌權威專家侯明鋒也說，許多四、五十歲乳癌患者，最近幾年來，獨自門診就醫、癌症化療、住院動刀的「超孤獨」情形變多。在詢問病人「有沒有家人或親友陪同」時，須小心翼翼，就遇過癌症病友當場嚎啕大哭，場面尷尬，讓人不忍。

對此，網友也對於這樣「一個人的議題」感到共鳴，紛紛在留言分享，「多數醫院要求自備陪護，但要請醫院的看護，1天至少2800元（91.6美元）起，自己找的也要2500元起跳，還要算伙食費跟一些雜支，3000元跑不掉」、「看護費一天3500元，一般人實在也撐不了太久」、「獨自一個人就醫並不可悲…可悲的是沒錢」。

甚至有網友感嘆，一個人就醫「這就是我的未來」，甚至表示「公投立法安樂死」；不過，也有討論者表示，「我覺得孤獨感是現今大部分人的功課」、「人生有時學著獨立也好，終究還是一個人走」，或已經做好心理準備的人說，「我已經做好心理準備，最好是心肌梗塞，不要為家人製造麻煩，如果真的老了，也要一個人過得精采」。

雖說獨自住院開刀的人成為一項社會趨勢，但也有人並不感覺孤寂或無助，其中關鍵在於，事先充分理解手術本身及術後恢復、理性面對醫療風險、善用通訊軟體與家人連結感情，有朋友可託付重要物品和事項。

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