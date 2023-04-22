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兒童左胸有腫塊、右腿痛難行…罹惡性淋巴癌

記者黃寅／綜合報導
男童左胸肋骨下方的腫塊。（圖：中山醫學大學附設醫院提供）
男童左胸肋骨下方的腫塊。（圖：中山醫學大學附設醫院提供）

一名9歲男童一個月前發現左胸壁有一處腫大隆起，但是不會疼痛，而且運動後右大腿有疼痛現象。約兩周之前，男童的右大腿疼痛卻逐漸轉移到右小腿，甚至痛到無法走路，經送醫院急診進一步檢查之後，發現他罹患惡性淋巴癌，化療後腫瘤已完全消失，目前狀況穩定，並於門診持續追蹤。

中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科醫師巫康熙表示，惡性淋巴癌為常見的兒童癌症，雖然治癒率約有8成，但臨床表現十分多樣化，例如不明原因發燒、淋巴結腫大或下肢疼痛皆十分常見。

他說，男童到急診時當天開始發燒至攝氏38.7度，檢查發現右膝活動受到限制且有明顯的壓痛，但外觀無紅腫。此外，左胸肋骨下方的腫塊約5公分，且有輕微壓痛。抽血報告顯示急性發炎指數（CRP）和慢性發炎指數（ESR）均上升，緊急安排右腿核磁共振檢查，發現右大腿骨遠端疑似骨髓炎表現。

收治住院後接受抗生素治療，男童發燒和右腿疼痛稍有改善，但進展緩慢。經會診血液腫瘤科醫師，經右胸腫塊和右大腿骨遠端的切片檢查，發現兩者結果皆是B細胞淋巴芽型淋巴癌，且全身有多處轉移，後來住院並接受化療。

巫康熙說，若兒童出現不明原因下肢疼痛並排除外傷因素造成以至於無法行走時，經診所治療成效未顯著，建議帶孩子到大醫院兒童急診接受進一步的檢查，早期發現病灶較易治療。

腫瘤 指數 醫學

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