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巴金森病患每天運動 可提升3成療效

記者李樹人、鄒尚謙／綜合報導
巴金森病是一種好發於中老年人的退化性神經疾病，除了規律用藥患者如每天運動可提升三成療效。（Getty Images）
巴金森病是一種好發於中老年人的退化性神經疾病，除了規律用藥患者如每天運動可提升三成療效。（Getty Images）

臨床顯示，除了規律用藥，巴金森病患者如每天運動，可提升三成療效，神經內科醫師提醒，病友們一定要天天運動，最好涵蓋伸展、肌力、平衡、有氧等四大健身領域，就能改善動作遲緩、步履不穩等症狀。而多與人聊天、講話、唱歌，則可以訓練吞嚥咀嚼功能，減少進食卡卡風險。

陪著患者練習深蹲、瑜伽，台灣林口長庚神經內科教授級主治醫師吳逸如診間宛如小型體適能教室，為了提高患者運動意願，常在診間跟患者一起做運動、唱歌。她強調，巴金森病患者一定每天運動，不管是走路、游泳、瑜伽、打太極、走樓梯、騎單車，都是很好體能訓練。

曾有一名女性病人這麼說「最恨的人是吳醫師，而最愛的人也是她」。十幾年前確診時，被醫師逼著運動，苦不堪言，心中充滿恨意；但現已養成運動習慣，每天可以行走1、2萬步，行動自如，且每天只吃兩種藥，病情穩定控制，感激醫師那時的堅持。

彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師巫錫霖說，許多門診病人跟著他2、30年，共同點為天天運動，每天至少半小時以上，不會因為罹病而窩在家裡，離開社交圈。

台大癌醫中心神經科主治醫師郭明哲表示，研究證實，運動除了改善動作症狀，也有助於安定情緒；若病友不愛運動，建議多走樓梯，增加肌肉阻抗力。

「最好的非藥物治療是運動。」台灣巴金森病之父陸清松表示，巴金森病屬於全身性疾病，表現多樣化，但只要規律用藥，配合運動，就能達到「三個Lucky 7」治療目標，蜜月期、波動期、晚期各為7年，甚至治療效果顯著的蜜月期可以延長至9年。

健身 醫學 肌肉

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