巴金森病注意10大前兆 規律用藥能延緩退化5到8年

台灣巴金森之父陸清松說，巴金森藥物治療進步，可有效減少動作功能障礙、延緩認知功能退化風險。（記者許正宏／攝影）

巴金森病為常見的神經退化疾病之一，僅次於失智 症，彰化基督教醫院神經醫學 部主治醫師巫錫霖提出10大初期前兆，其中以動作遲緩、僵硬、靜止時手指顫抖為3大典型表現；若原本洗澡只需要10分鐘，現在卻必須花半小時才能洗好，家人就該提高警覺，陪同至神經內科接受檢查。

台灣亞太區動作障礙學會秘書長、林口長庚神經內科教授級主治醫師吳逸如表示，駝背、撲克臉、走路往前傾，從椅子上站起時，必須嘗試兩、三次才能成功，加上特有的齒輪性僵硬動作，這些都是巴金森病患者常見表現。大部分患者走進診間，經驗豐富的醫師大概就能看出端倪。

台大癌醫中心分院神經科主治醫師郭明哲表示，目前在確診此疾病時，尚無有效生物指標（如血液檢查）可用，需綜合評估臨床表現，並排除是否因中風 、缺乏某些維生素，或是新冠肺炎等因素所引起的動作障礙。一旦確診為巴金森病，只要患者規律用藥，治療效果顯示，一般至少可以維持5至8年的蜜月期。

台灣巴金森之父陸清松表示，英國醫師詹姆斯．巴金森（James Parkinson）於1817年詳述此疾病相關症狀，迄今已有206年，患者臨床症狀依舊，但藥物治療上進步神速，可有效減少動作功能障礙、延緩認知功能退化風險，且大幅降低副作用。

罹病初期用藥 效果更好

傳統治療藥物為左多巴類、多巴胺促效劑、COMT抑制劑、MAO-B抑制劑等，但因用藥行為較複雜，以致影響患者服藥順從度。但有些藥品例如左多巴胺緩釋型膠囊、第三代COMT抑制劑、新一代MAO-B抑制劑等，這些藥物一天一顆，能夠改善患者治療瓶頸。歐美研究證實，如果能在罹病初期用藥，更能延緩因疾病所造成的失能，讓病友持續工作，維持正常社交生活。

高雄長庚神經內科教授林祖功說，巴金森病患者腦部多巴胺神經退化，在出現動作遲緩時，約已退化6至7成，目前仍無有效藥物可減緩細胞退化，但提早補充神經傳導物質，可以改善身體活動能力，增加生活品質，從而增加運動意願。再者，運動可刺激神經細胞，讓剩餘3成多巴胺腦細胞維持更久的功能。

雙和醫院神經內科專任主治醫師洪千岱表示，巴金森病確實無法治癒，但只要服用藥物，就能明顯改善症狀，讓患者擁有更好的生活品質。近年來，治療武器愈來愈多，患者務必規律用藥，維持血中濃度，延緩疾病惡化速度。

醫師也有病例 免退職場

巴金森病患者常覺疲累，反應變慢，執行功能變差，加上手抖、步履不穩，不少人因而退出職場，宅在家裡，這相當可惜。臨床顯示，只要持續用藥，巴金森病患者平均餘命與一般民眾差不多，且能繼續在職場上貢獻所長。吳逸如表示，門診就有不少醫師同業患者，儘管手抖無法開刀，但仍可繼續看診，提供醫療服務。