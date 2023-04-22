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惡性心律不整輕忽恐猝死 家族史、年長者、三高患者應留意

沈能元
心律不整患者以良性居多，但也與遺傳有關，有家族史者應提高警覺。（本報資料照片）
心律不整患者以良性居多，但也與遺傳有關，有家族史者應提高警覺。（本報資料照片）

心律不整為心跳過快或過慢，一旦未及時治療，恐將引發猝死。台灣國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，心律不整分為良性及惡性，而惡性心律不整又分為心室頻脈、心室顫動、心房顫動、心搏過緩等四種，若不治療，引發猝死風險高。

台北榮總健康管理中心主任許百豐指出，心律不整患者以良性居多，但也與遺傳有關，有家族史者應提高警覺，當心臟不適時，建議由心律不整專科醫師鑑別診斷，若確定罹患心律不整，應積極治療、追蹤。

郭志東說，心絞痛患者，或有心肌梗塞、心衰竭病史者，或服用心律不整、促進腸胃蠕動、抗癲癇、抗生素等藥物引發心肌缺氧患者，容易導致心室頻脈、心室顫動。

心室頻脈 心跳每分逾150下

心室頻脈發作時，每分鐘心跳可能超過150下，且出現頭暈、胸痛、喘、呼吸困難等症狀。若患者發作後仍有生命徵象，可採藥物治療；若症狀反覆發生，或心電圖檢查時，心室頻脈出現6次以上，或每次出現時間超過30秒，屬於惡性心室頻脈，將改用電燒異常心肌進行治療，若患者突然昏倒、休克，就要電擊急救。

如果是心室顫動患者發病時，一定會失去心跳，必須電擊救命，但也有患者來不及急救而猝死，此類患者猝死機率高於一般人五倍以上。

心房顫動 眼前突然一黑

心房顫動引起的心律不整，每分鐘心跳可能超過130下，合併頭暈症狀，發作時往往眼前突然黑一片，屬於慢性的心律不整。郭志東指出，心房顫動發生原因，多因老化或三高造成心房纖維化，好發族群為75歲以上長者，或心肌梗塞、心衰竭病史者，或高血壓、糖尿病控制不佳患者。

郭志東說，心房顫動患者中風機會是一般人兩倍以上，許多人不知道自己已罹患心房顫動，此類心律不整可說是「隱形殺手」，當心臟不適時，應就醫以24小時心電圖進行檢查。

心房顫動的治療，可用藥物或電擊調整心跳節律，同時服用抗凝血劑，降低血栓生成，遠離腦中風。郭志東強調，若心房顫動不治療，除增加中風機會，還可能形成永久性心房顫動，「那就救不回來了」。

心搏過緩 心跳每分不到40下

心搏過緩的心律不整，每分鐘心跳僅30至40下，出現頭暈、手腳無力症狀，常因為老化、心肌梗塞、心衰竭，也可能是服用心律不整等藥物，造成心跳過慢，甚至是心律不整電燒治療時，不慎讓房室結失去功能所致。治療時需植入心臟節律器，讓心跳加速至60下。

許百豐表示，心律不整大多是良性，有時是自然老化的現象，有時咖啡喝多了，引起心悸、頭暈，平時多注意生活飲食習慣即可，不用過度擔心。

「嚴重心律不整沒有及時救治，有可能猝死。」許百豐說，年長者、三高慢性病患、心肌梗塞放置血管支架患者等高危險族群，務必提高警覺。隨著科技進步，民眾可利用穿戴式裝置記錄心跳，部分裝置還有簡易心電圖，可供醫師診斷時很好的參考依據。

5方法預防心律不整 （資料來源／醫師郭志東）
5方法預防心律不整 （資料來源／醫師郭志東）

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