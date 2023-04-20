耳垂出現皺褶 是心血管疾病徵兆？

醫師說，耳垂出現法蘭克徵兆，不一定和心臟病有關。(本報資料照片)

近年心血管疾病 年輕化，常有心肌梗塞的年輕案例發生。心血管疾病發生前，到底有沒有徵兆預示？「耳垂出現皺褶」（法蘭克徵兆，Frank sign）一直被認為可能與心血管疾病相關。

台灣桃園中壢天晟醫院心臟科醫師黃信凱表示，耳垂出現皺褶這件事情，一直以來都在網路上流傳討論，但在臨床上並沒有很多直接的證據顯示，耳垂出現皺褶跟心臟病 或是其他心血管疾病有直接關係。

目前證據太少 意義有限

黃信凱說，目前統計資料及數據顯示相關性並沒有那麼多，院內的心臟科醫師也曾作過討論，認為「耳垂出現皺褶是心臟病警訊」所呈現的意義有限，可信度也待討論。以他的臨床經驗而言，大約10位病人中，有1至2個耳垂出現皺褶、同時有心血管相關疾病，但不能就此斷定絕對相關。

耳垂出現皺褶的可能原因很多，黃信凱說，是天生或是後天習慣養成，因人而異。但若民眾發現自己的耳垂出現症狀，擔心心臟出問題，因此向醫師求診詢問，反而是件好事，可因此提早檢查預防。

與其注意耳朵皺褶，黃信凱建議回歸到心血管疾病症狀的本質，若發現自己突然容易胸悶痛，走路、運動、爬樓梯比平常更容易覺得喘，或是有心悸等症狀出現，應立刻到醫院檢查。他說，曾經有民眾求診時表示，最近在進行性行為時變得容易體力不支，關注這類生活改變，會比耳垂出現皺褶有更直接的證據。

可做電腦斷層精密檢查

黃信凱指出，心臟疾病只是一種統稱，常見的有心律不整、心悸及心臟衰竭等；而血管疾病，有的是冠狀動脈硬化，血管中的皮層出現慢性發炎形成斑塊，若受到情緒劇烈起伏或是天氣變化影響，斑塊就可能突然掉落，產生血栓，發生急性心肌梗塞。