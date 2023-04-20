身體有蜘蛛痣 手掌魚際泛紅…肝臟出問題？

醫師說手掌泛紅多半是正常的生理現象。(圖：台灣亞大附醫提供)

肝臟是沒有神經的器官，等到出現肝病相關症狀，通常已是中晚期。臨床上有些病患會出現特殊警訊，例如「肝掌」，指的是手掌的大小魚際部位出現泛紅或紅斑；另一個是皮膚出現「蜘蛛痣」，也就是小紅點周圍布滿細小微血管。有些健康意識較高的民眾，一發現身上有「蜘蛛痣」、「手掌泛黃、泛紅」就會緊張到醫院求診，醫師認為，這些多半是正常的生理現象，除非合併出現其他明顯症狀，否則無須過度反應。

重點在患者有無酗酒

蜘蛛痣好發在四肢或容易曝曬到陽光的肌膚處，呈現紅色點狀，周邊會出現細小往外擴散的微血管。台灣國泰醫院消化內科主治醫師陳信宜表示，蜘蛛痣的發生並不僅限於大人身上，有時小孩身上也會出現，通常大小在0.1至1公分左右，按壓會讓痣的紅色變淡，過幾秒後又變回本來的紅色，臉上也可能出現。

陳信宜說，美國曾研究統計，5至15歲兒童青少年，大約有三至四成都有蜘蛛痣，但並不代表這些孩子都有內臟疾病。但為何蜘蛛痣會與肝病連結？據傳是來自一位紐約的酒吧工作者，他透過觀察酒客的手臂是否有蜘蛛痣，藉此判斷客人是否有肝病，而其中以酗酒者最相關。陳信宜指出，重點應該在於「酗酒」這件事，而不是蜘蛛痣。

「聚集一片」要注意

「酒精性肝病、肝硬化族群有相當比例都有蜘蛛痣。」陳信宜說，通常單一、零散冒出的蜘蛛痣都是良性的，毋須過度擔心。但若是「聚集一片」的蜘蛛痣，並在很多部位出現，且周圍都有細絲狀的微血管，通常就是酒精性肝病病患身上會出現的狀況。

蜘蛛痣不會隨時間消失，陳信宜說，僅少數個案是因為接受荷爾蒙治療，雌激素影響，造成血管擴張而出現蜘蛛痣，停藥之後就會消退。

出現皮膚症狀≠生病