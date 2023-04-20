我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

身體有蜘蛛痣 手掌魚際泛紅…肝臟出問題？

鄒尚謙
醫師說手掌泛紅多半是正常的生理現象。(圖：台灣亞大附醫提供)
醫師說手掌泛紅多半是正常的生理現象。(圖：台灣亞大附醫提供)

肝臟是沒有神經的器官，等到出現肝病相關症狀，通常已是中晚期。臨床上有些病患會出現特殊警訊，例如「肝掌」，指的是手掌的大小魚際部位出現泛紅或紅斑；另一個是皮膚出現「蜘蛛痣」，也就是小紅點周圍布滿細小微血管。有些健康意識較高的民眾，一發現身上有「蜘蛛痣」、「手掌泛黃、泛紅」就會緊張到醫院求診，醫師認為，這些多半是正常的生理現象，除非合併出現其他明顯症狀，否則無須過度反應。

重點在患者有無酗酒

蜘蛛痣好發在四肢或容易曝曬到陽光的肌膚處，呈現紅色點狀，周邊會出現細小往外擴散的微血管。台灣國泰醫院消化內科主治醫師陳信宜表示，蜘蛛痣的發生並不僅限於大人身上，有時小孩身上也會出現，通常大小在0.1至1公分左右，按壓會讓痣的紅色變淡，過幾秒後又變回本來的紅色，臉上也可能出現。

陳信宜說，美國曾研究統計，5至15歲兒童青少年，大約有三至四成都有蜘蛛痣，但並不代表這些孩子都有內臟疾病。但為何蜘蛛痣會與肝病連結？據傳是來自一位紐約的酒吧工作者，他透過觀察酒客的手臂是否有蜘蛛痣，藉此判斷客人是否有肝病，而其中以酗酒者最相關。陳信宜指出，重點應該在於「酗酒」這件事，而不是蜘蛛痣。

「聚集一片」要注意

「酒精性肝病、肝硬化族群有相當比例都有蜘蛛痣。」陳信宜說，通常單一、零散冒出的蜘蛛痣都是良性的，毋須過度擔心。但若是「聚集一片」的蜘蛛痣，並在很多部位出現，且周圍都有細絲狀的微血管，通常就是酒精性肝病病患身上會出現的狀況。

蜘蛛痣不會隨時間消失，陳信宜說，僅少數個案是因為接受荷爾蒙治療，雌激素影響，造成血管擴張而出現蜘蛛痣，停藥之後就會消退。

出現皮膚症狀≠生病

陳信宜提醒，有蜘蛛痣不等於生病，出現肝掌也不一定是因為肝出了問題，僅有23%的肝硬化病友會出現肝掌症狀。但凡「皮膚症狀」其實都無法精準診斷是否罹患了某種疾病，都需要臨床診斷才能確定。

護肝生活須知
護肝生活須知

上一則

青春不「痘」留 如何把握美好時光？

延伸閱讀

頭痛失眠混服安眠、止痛藥 誘發猛爆性肝炎

頭痛失眠混服安眠、止痛藥 誘發猛爆性肝炎
大腸癌第4期肝轉移 腹腔鏡搭電燒可治癒

大腸癌第4期肝轉移 腹腔鏡搭電燒可治癒
減肥也會肝包油 脂肪肝3迷思別輕信

減肥也會肝包油 脂肪肝3迷思別輕信
醫藥／飲食調整、運動減重 揮別脂肪肝

醫藥／飲食調整、運動減重 揮別脂肪肝

熱門新聞

66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清關心陳男復健狀況。（記者簡慧珍／攝影）

19歲男車禍無心跳瞳孔放大被救回 10天後忽清醒認出媽

2023-04-13 05:51
做「毛巾牽拉」運動時，可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，1次15秒，重複10回合。（記者王昭月／攝影）

出國玩防腳底筋膜炎可做這3招 物治師更提醒要選對鞋

2023-04-15 04:58
一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼，長輩自己一人就醫約占兩成。示意圖。（本報資料照片）

老人獨自就醫成趨勢 網嘆：可悲的是沒錢、請不起看護

2023-04-17 05:09
圖片來源 ／健康醫療網

男嬰要割包皮嗎？包莖是什麼？醫傳授正確護理

2023-04-15 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

牛蒡茶能降血壓、改善甲狀腺腫大 涼拌牛蒡蓮藕絲降血脂

2023-04-19 00:45

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲