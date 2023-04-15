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憂鬱症可以談戀愛嗎？從身心科醫師的角度帶你了解

健康醫療網／記者吳儀文報導
身心科醫師表示，憂鬱症患者和一般人一樣都有談戀愛的權利。(取材自健康醫療網)
身心科醫師表示，憂鬱症患者和一般人一樣都有談戀愛的權利。(取材自健康醫療網)

每個人都希望能遇到屬於自己的另一半，兩人相互扶持、陪伴彼此，但有網友PO文表示，自己患有憂鬱症，雖然渴望愛情，但又害怕成為對方的負擔，也覺得沒人會喜歡這樣的自己，他想問憂鬱症的人可以談戀愛嗎？

台灣中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全表示，憂鬱症患者和一般人一樣都有談戀愛的權利，不過要先把自己照顧好，才有能力與對方談感情。此外，醫師也建議，憂鬱症患者談戀愛時別隱瞞自己罹病的事實，還要學習「負向思考」。

如果我有憂鬱症 可以談戀愛嗎？

「憂鬱症可以談戀愛嗎？」這個問題一直受到許多人的討論，有人認為憂鬱症患者不應該談戀愛，因為有可能會影響另一伴的情緒，甚至讓對方也產生憂鬱症狀，另一方面，情感問題也有可能導致憂鬱症患者症狀惡化。

朱柏全主任指出，憂鬱症的發生率其實很高，就連最需要治療的重度憂鬱症，在不同國家的研究上顯示，它的發生率其實比許多內科疾病要來得高，在這樣的情況下，要憂鬱症患者不能交朋友、談戀愛，其實相當不合理，也太殘酷。

憂鬱症並不是罕病，而是一個蠻容易發生的疾病，應該以正向的態度面對。朱柏全主任表示，在談戀愛上，憂鬱症患者與正常人並沒有太大的差別，同樣都有談感情的權利，不過，憂鬱症患者應先把自己照顧好，才有能力談戀愛。

除了憂鬱症狀 戀愛時還有哪些要注意？

而在進入一段感情時，憂鬱症患者要注意，別隱瞞自己患有憂鬱症的事實，朱柏全主任提到，有些病人希望讓對方有好的印象而選擇隱瞞不說，但若之後被對方發現，而剛好兩人相處又不是那麼契合，便將憂鬱症當成分手的藉口，許多個案反而更不能接受，也更容易因此而崩潰。

再加上，隱瞞不說的情況下，若憂鬱症狀突然惡化，不僅會讓對方完全沒有心理準備，病人也有可能會有自殺風險，因此，朱柏全主任表示，並不建議憂鬱症患者交往時隱瞞對方自己患有憂鬱症的事實。

此外，憂鬱症患者除了要正向思考外，其實「負向思考」在談戀愛時也很重要，但所謂的「負向思考」並不是鼓勵病人保持悲觀、負向的想法。

朱柏全主任解釋，當病人情緒平穩時，醫師會與他討論，教導負向思考模式，當真的遇到分手、離別時會有些心理準備，情緒上也比較不會因此受到太大的打擊。

醫師表示，負向思考訓練也能讓病人了解，人生總有不順利的時候，這其實也不是什麼大不了的事，每件事不見得都要受別人影響，試著去接受生命中遇到的不順遂，提早做心理準備，當真的遇到時就能更容易面對。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57439

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