我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

七旬翁患另類扁平足 醫用「關節融合手術」緩痛治變形

記者江婉儀／新北即時報導
李先生被診斷是左腳舟狀骨外側壞死，圖為手術前狀況。（台北慈濟醫院提供）
李先生被診斷是左腳舟狀骨外側壞死，圖為手術前狀況。（台北慈濟醫院提供）

年近70歲的李先生，左腳背長期疼痛約兩年，只能跛腳走路，到他院求診都只被診斷為疑似肌腱炎、韌帶退化，但治療都無法改善。後由台北慈濟醫院檢查，判定為舟狀骨外側壞死（穆勒･魏斯氏症），所幸經手術治療及3個月復健，已經可以正常行走。

專長為足踝外科的骨科醫師王禎麒表示，構成人體的足踝骨骼系統分別有趾骨、蹠骨、楔狀骨、舟狀骨、跟骨、距骨，共有26塊骨頭。

其中，舟狀骨是內側足弓重要的結構，一旦舟狀骨外側因受傷或是過度使用導致骨頭壞死，即可能造成中後足部的疼痛，而隨著疾病進展，舟狀骨往內側移動，而距骨相對地往外側掌側移動而形成扁平足，且足部疼痛加劇範圍也逐漸擴大。

王禎麒表示，一般扁平足是指足弓比正常情形還凹陷的足部變形，如先天性扁平足或是後天脛後肌腱失能導致的扁平足，而「穆勒･魏斯氏症」是一種少見的足弓結構畸形，為後跟内翻合併扁平足。此外，舟狀骨成因除了外傷、過度使用，因遺傳或先天舟狀骨發育不全，皆是穆勒･魏斯氏症的好發族群。

王禎麒指出，初期疼痛較輕微的患者，可以透過客製化鞋墊將受力平均分散加上復健治療，避免加劇舟狀骨產生位移，但病程若進展成持續性疼痛、無法以正常步態行走的話就須透過手術治療。

手術方式為將壞死的骨頭移除後，將其他骨頭復位，再取自體髂骨或是以大體老師捐贈的骨頭補在病灶處，加上鋼釘、鋼板讓骨頭更有支撐性，藉由「關節融合手術」將足踝骨骼融合固定。手術成功率約九成且幾乎不會復發，術後待骨頭品質穩定，須搭配助行器復健，訓練肌力、關節活動度。

王禎麒提醒，走路時應盡量讓雙腳受力平均，穿適合的鞋，維持足部健康。另外，若骨質疏鬆者平時可以透過攝取高鈣與優質蛋白、每日適量的走路與運動，適度的曬太陽以增加自然合成維生素D，這些都可加強骨質，也建議足踝若有任何不適，應盡早就醫，尋求專業診斷。

李先生的左腳藉由「關節融合手術」將足踝骨骼融合固定。（台北慈濟醫院提供）
李先生的左腳藉由「關節融合手術」將足踝骨骼融合固定。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院骨科醫師王禎麒看診示意圖。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院骨科醫師王禎麒看診示意圖。（台北慈濟醫院提供）

手術 關節 骨科

上一則

她子宮頸抹片異常 2年內升高至二級 最後子宮全切免癌上身

延伸閱讀

她子宮頸抹片異常 2年內升高至二級 最後子宮全切免癌上身

她子宮頸抹片異常 2年內升高至二級 最後子宮全切免癌上身
出生2個月罹患腦瘤 華裔女嬰對抗病魔 父母尋求援助

出生2個月罹患腦瘤 華裔女嬰對抗病魔 父母尋求援助
林美照娃娃音啞嗓 遺憾失聲不能唱歌

林美照娃娃音啞嗓 遺憾失聲不能唱歌
休克孕婦腹內積2公升血險喪命 竟是子宮外孕

休克孕婦腹內積2公升血險喪命 竟是子宮外孕

熱門新聞

66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
（圖：健康醫療網提供）

愛吃「這些東西」10年卻養成這癌症 醫：及早診治

2023-04-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
改善駝背可學3種放鬆動作，胸小肌按摩球放鬆。（世界健身提供）

改善駝背學3種放鬆動作 每天10分鐘改善體態

2023-04-10 05:48
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見