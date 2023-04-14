七旬翁患另類扁平足 醫用「關節融合手術」緩痛治變形

李先生被診斷是左腳舟狀骨外側壞死，圖為手術前狀況。（台北慈濟醫院提供）

年近70歲的李先生，左腳背長期疼痛約兩年，只能跛腳走路，到他院求診都只被診斷為疑似肌腱炎、韌帶退化，但治療都無法改善。後由台北慈濟醫院檢查，判定為舟狀骨外側壞死（穆勒･魏斯氏症），所幸經手術 治療及3個月復健，已經可以正常行走。

專長為足踝外科的骨科 醫師王禎麒表示，構成人體的足踝骨骼系統分別有趾骨、蹠骨、楔狀骨、舟狀骨、跟骨、距骨，共有26塊骨頭。

其中，舟狀骨是內側足弓重要的結構，一旦舟狀骨外側因受傷或是過度使用導致骨頭壞死，即可能造成中後足部的疼痛，而隨著疾病進展，舟狀骨往內側移動，而距骨相對地往外側掌側移動而形成扁平足，且足部疼痛加劇範圍也逐漸擴大。

王禎麒表示，一般扁平足是指足弓比正常情形還凹陷的足部變形，如先天性扁平足或是後天脛後肌腱失能導致的扁平足，而「穆勒･魏斯氏症」是一種少見的足弓結構畸形，為後跟内翻合併扁平足。此外，舟狀骨成因除了外傷、過度使用，因遺傳或先天舟狀骨發育不全，皆是穆勒･魏斯氏症的好發族群。

王禎麒指出，初期疼痛較輕微的患者，可以透過客製化鞋墊將受力平均分散加上復健治療，避免加劇舟狀骨產生位移，但病程若進展成持續性疼痛、無法以正常步態行走的話就須透過手術治療。

手術方式為將壞死的骨頭移除後，將其他骨頭復位，再取自體髂骨或是以大體老師捐贈的骨頭補在病灶處，加上鋼釘、鋼板讓骨頭更有支撐性，藉由「關節 融合手術」將足踝骨骼融合固定。手術成功率約九成且幾乎不會復發，術後待骨頭品質穩定，須搭配助行器復健，訓練肌力、關節活動度。