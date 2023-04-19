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隱藏版癌王 膽管癌初期症狀似腸胃炎

沈能元
台灣「爵士一哥」愛樂電台主持人沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）
台灣「爵士一哥」愛樂電台主持人沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

台灣「爵士一哥」愛樂電台主持人沈鴻元日前病逝，享年50歲，他於去年5月確診膽管癌，經住院治療近4個月後，病況好轉出院休養，但過世前一晚，才和家人吃完晚餐，卻突然發燒，且發病一小時猝逝。

台灣基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭說，膽管癌發生率不高，但不容易治療，有「隱藏版癌王」之稱，近年來，國人病識感提高、檢驗檢查進步及人口老化等因素，患者人數有愈來愈多趨勢。

許多台灣名人都因膽管癌病逝，包括前駐泰國代表李應元、資深歌手美黛、前海基會董事長辜振甫之子辜啟允等。王正旭說，膽管癌屬於腸胃道相關癌症，其分為肝內膽管癌及肝外膽管癌，以往肝內膽管癌多誤認為是肝癌，但隨著細胞檢查進步，現在已經可以區分加以治療，而肝外膽管癌位置接近胰臟，因此，膽管癌有「隱藏版癌王」之稱，兩者都不容易治療。

王正旭指出，膽管癌治療多為手術切除膽管、膽囊、胰臟頭，手術範圍非常大，並依患者病情後續再採取化療、放療等，但治療過程多需置放引流管引流膽汁，以防肝功能受病情影響逐漸惡化，這是救命所需。但引流管容易遭到細菌侵犯引發感染，此時患者就會出現發燒等症狀，如果病情嚴重，會進一步引起敗血症、敗血性休克，導致猝死。

王正旭指出，膽管癌目前致病原因不明，但可能與飲食過於油膩有關，因此，好發族群為多為膽結石、慢性胰臟癌病史者，務必要提高警覺，民眾平時飲食應注意油脂攝取，不宜過量。

王正旭提醒，膽管癌早期症狀與腸胃不適相似，包括腹脹、腹痛、噁心、嘔吐等，讓民眾往往輕忽，約7成患者發現時都屬晚期，更不容易治療，因此，如果有腸胃不適症狀應就醫檢查，特別是出現不明原因體重下降、右上腹疼痛超過一個月，應盡速就醫。

王正旭說，當膽道癌病情惡化後，若阻塞到膽管，膽汁無法正常排出，將出現眼睛、皮膚黃疸；糞便呈灰白色；尿液深褐色等三大症狀，一定要特別留意。

手術 癌症 腫瘤

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