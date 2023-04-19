成人急性淋巴白血病 標靶治療3種選擇

急性淋巴性白血病（ALL）雖好發於孩童，仍有近二成為成年患者，且容易復發；圖為示意圖。（Getty Images）

急性淋巴性白血病（ALL）雖好發於孩童，仍有近二成為成年患者，且容易復發，五年存活率僅有孩童的三、四成。但隨著醫療科技進步，除了化學治療外，台北榮總血液科主任蕭樑材表示，復發或難治性血癌患者可依照自身需求，選擇接受雙特異性抗體（BiTE）、嵌合抗原受體T細胞療法（Car-T）、抗體藥物複合體（ADC）等三種治療，增加救命機會。

白血病俗稱血癌，依癌細胞 成熟度和病程發展速度分為急性與慢性，再依細胞的來源及形態特徵分為淋巴性與骨髓性。目前成人ALL的治療分三個階段：一是誘導期，經過多種化學治療，將骨髓內癌細胞控制在5%以下，並恢復骨髓功能，達到形態學上的「完全緩解」之效；接著鞏固期繼續殺死少量癌細胞；最後維持期使用最低劑量的藥物，清除剩餘癌細胞。

蕭樑材說，成人ALL在治療過程中，通常會在不同治療階段檢測 骨髓內微量殘存疾病（MRD），也就是癌細胞殘留的比率，若大於0.01%、呈現陽性，代表需調整藥效或治療方式。

「其中B細胞型成人ALL患者如果復發或MRD持續陽性，可以考慮接受雙特異性抗體或ADC藥物治療。」蕭樑材解釋，雙特異性抗體則能分別與免疫系統的T細胞、癌細胞表面的抗原結合，引導T細胞殺傷癌細胞，對正常細胞的損害較小；抗體、化療藥物組成的ADC藥物如同木馬屠城，當抗體被癌細胞吞噬，便會釋放其所挾帶的化療藥物。

蕭樑材說，有一位30歲患者接受化療後，MRD仍是陽性，所以選擇接受雙特異性抗體藥物，再進行造血幹細胞移植。

另外，國外考量高齡ALL患者難以承受化療，未來進行造血幹細胞移植的機會不高，所以核准雙特性抗體藥物也可用在初期病人。蕭樑材也分享，國內一位患有高血壓 等慢性病的70歲患者，衡量自己接受造血幹細胞移植的機會及經濟負擔，最後自費接受治療後，成效很好，現已進入第二年追蹤觀察。

至於最新的CAR-T免疫細胞療法，則是取出患者T細胞加以改造，送回體內後辨識並消滅癌細胞，治療效果較好，但副作用也較強，一次療程要價千萬元。蕭樑材建議，ALL復發的患者可視自身需求，選擇適合的治療。（訊息由台灣安進協助提供）