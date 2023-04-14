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肩頸肌肉緊繃、痠痛引頭痛 竟是肌筋膜發炎作祟

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

家庭、工作兩頭燒的王女士因長時間勞損，肩頸肌肉常有緊繃、痠痛感長達五、六年之久，後來竟引發頭痛，半夜常難以入眠，嚴重影響生活。他曾試過推拿、穴道按摩、熱敷及復健等方式均不見成效，最後求助臺中慈院復健醫學部，經診斷是肌筋膜疼痛症候群引起的頸因性頭痛。

肌筋膜疼痛症 肩頸肌肉好緊繃

　

蔡森蔚主任指出，肌筋膜疼痛症候群是慢性肌肉疼痛症，臨床表徵是肌群常會痠痛、抽痛、麻。而其特徵是按壓肌肉會有特別疼痛的痛點，而且按壓痛點時會有傳導痛。王女士因肩頸緊繃轉移至頭痛，就是典型例子。

蔡森蔚主任說，常見的膏肓痛、肩胛痛等，病人多誤以為是其他器官引起的疾病，承受許多不必要的檢查，建議發現這些病徵的人可諮詢復健科醫師。

體外震波治療 終於變的好眠

王女士曾嘗試多種傳統復健方式效果不彰，所幸以體外震波處理肩頸肌肉，終於緩解頭痛讓王女士獲得一夜好眠。復健醫學部醫師鄧立筠說明，體外震波儀是採取破壞原理，經由探頭傳遞能量到積損的軟組織或關節，治療較深層的受損組織，讓積損處局部發炎再自我修復，對治療肌筋膜發炎、慢性肌腱炎或鈣化性病變有相當成效。王女士施打第二次後即明顯感受肩頸緊繃處放鬆，擾人的頭痛也改善很多，直呼「終於可以好好睡一覺了！」

非侵入性治療 搭配復健加速療程

蔡森蔚主任補充說明，體外震波屬非侵入性治療，不需打針或手術，王女士除了施打體外震波，平時再配合復健，更能加速療程。體外震波治療目前是自費項目，建議三次為一個完整療程。震波施打過程，有如橡皮筋彈打的輕微疼痛感，打完後緊繃處就會舒緩，縮短復健治療過程，能改善生活品質；但體外震波治療也非人人適用，接受治療前必須由醫師完整評估。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57411

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肌肉 醫學 手術

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