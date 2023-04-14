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休克孕婦腹內積2公升血險喪命 竟是子宮外孕

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名30歲婦女跟先生在去年結婚，今年3月初因為月經遲遲沒來，驗孕棒看到呈現兩條線，夫妻欣喜若狂。原本已經預掛好婦產科門診，結果在看診前夕突然肚子劇痛，被送到急診室已幾近休克狀態，當時她的腹內已經積了近2公升的血液，在婦產科醫師安排微創內視鏡手術後，確診為少見的闊韌帶子宮外孕。

子宮外孕在闊韌帶 診斷更加困難

台灣衛生福利部南投醫院婦產科凌大維醫師指出，子宮外孕是指受精卵在子宮以外的地方著床，又稱異位妊娠(Ectopic pregnancy)。子宮外孕發生的機率佔所有懷孕的機率約1-2%，95%的子宮外孕發生在輸卵管，其他少見的地方有子宮頸、卵巢、腹腔等，而這位患者子宮外孕的地方在闊韌帶(Broad ligament ectopic pregnancy)，僅佔所有子宮外孕的1/300，較為罕見，診斷上也更加困難，通常會在手術時才發現正確的位置。

多數子宮外孕無明顯症狀 早期可藥物治療

部分的子宮外孕患者沒有明顯症狀，凌大維醫師提及，而有些病人可能會出現陰道不正常出血、腹痛等症狀，如果早期診斷，可以藥物治療，倘若胚胎漸漸長大，甚至撐破外孕的部位，引發大量出血、劇痛等嚴重症狀時，就需要緊急手術治療，否則恐危及生命。

這些人是高風險群 出現異狀快就醫

凌大維醫師表示，骨盆腔發炎、曾發生過子宮外孕、做過結紮手術、抽菸者等皆是可能導致子宮外孕發生的原因。而子宮外孕沒辦法完全預防，但可以透過了解疾病的成因，降低發生的可能性。建議育齡期女性應留意自己的月經週期，如果有不正常的子宮出血或腹痛，需儘速找婦產科醫師檢查。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57385

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