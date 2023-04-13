以為只是喉嚨痛 她黏膜穿孔引細菌感染 鬼門關走一遭

（圖：健康醫療網提供）

一名60歲張小姐，平時茹素且生活規律，也很少感冒，但今年1月中，身體突然出現喉嚨多痰且吞嚥有異物感的現象，原本以為是小感冒，但至診所就醫後卻未見改善，甚至還開始出現高燒等症狀，抽血檢驗後發現女子白血球等各項數值異常，因此轉至臺中醫院急診室，經電腦斷層檢查後發現張小姐多處器官都遭細菌感染，導致咽喉、頸部、胸腔各處都有膿瘍，在緊急處置後，張小姐住院近一個月，讓她驚呼細菌感染使她從鬼門關前繞了一圈。

以為感冒症狀 差點要了小命

平時擔任義工的張小姐，生活作息正常且茹素多年，一直以來都非常健康。談到這次遭細菌感染的經歷，她相當意外會如此嚴重。張小姐表示在開刀前幾天，就跟一般的感冒很像，且因當時新冠症狀大流行，她還被當作確診患者，幸好診所見她症狀多日未好轉，謹慎起見為張小姐抽血檢查，才發現她恐有細菌感染的危險，建議她盡速至醫院急診。

臺中醫院副院長兼胸腔外科醫師的葉周明表示，張小姐是因為咽喉黏膜穿孔，導致細菌從穿孔進入頸部、縱隔腔、右側肋膜腔等部位，並引起發炎膿瘍。患者的感染非常嚴重，除使用抗生素治療外，更緊急施行膿瘍清除手術 ，才讓患者重拾健康。葉周明副院長表示，細菌感染最常見的就是異物刺穿食道，例如魚刺或骨頭導致破損穿孔，不過也可能因為牙齒疾患、扁桃腺感染等原因使黏膜破損。

重視細菌感染 及早就醫治療

談到當時治療的經過，張小姐說完全意想不到小小的喉嚨痛會導致如此嚴重的後果。自從住院開刀後，幾乎人都在昏沉中度過，住院近一個月後才好轉，而且人還瘦了一大圈。由於這次感染元氣大傷，目前她仍持續調養身體中，也希望藉由這次的案例，提醒民眾留意細菌感染的問題與危險。

葉周明副院長也呼籲，細菌感染是非常致命的疾病，以張小姐為例，若當時再晚一點入院，恐引發全身性的敗血症而導致器官衰竭。他也特別在此提醒民眾，若發燒多日或吞嚥異常，建議至醫院檢查診斷，不要輕忽症狀。

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