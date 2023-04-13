痛到只能趴睡 突冒「3大症狀」快就醫

（圖：健康醫療網提供）

任職業駕駛的75歲李先生，7年前因疲累、骨頭痠痛、吃不下造成體重下降，在各診所陸續就醫，後來因胸口、背部劇烈疼痛，嚴重時甚至只能趴睡，到嘉義大林慈濟醫院就醫檢查，在腫瘤 中心多科醫療團隊合作診斷下，確診為多發性骨髓瘤第三期。

多發性骨髓瘤 細胞異常增生

大林慈濟醫院血液腫瘤科李思錦醫師指出，多發性骨髓瘤是體內生產抗體的漿細胞異常增生，產生單一的免疫球蛋白（M蛋白），異常累積而攻擊人體正常細胞，造成各種不適症狀，其症狀口訣為CRAB，C代表高血鈣，因為癌細胞 侵犯骨頭，釋放鈣離子，使血中鈣離子變高，會出現便秘、疲累、意識改變等症狀；R代表腎臟功能變差，會出現水腫、排尿困難等；A代表貧血，病人會疲累、無力，無法專注；B代表骨頭痛，骨頭會酸痛甚至骨折。

接受自體骨髓移植 換取更長存活期

李思錦醫師說明，早年多發性骨髓瘤是以化學治療為主，存活期約兩年左右，近年來藥物進步，加上健保給付新穎抗癌藥物，協助李先生申請蛋白酶體抑制劑、免疫調節藥物與類固醇的三合一藥物治療，治療半年後疾病控制良好，因此建議他接受自體骨髓移植，以換取更長的存活期。

李先生於2016年6月接受自體骨髓移植，從診斷疾病開始，至今已超過7年，高於多發性骨髓瘤病人約5到6年左右的平均存活期。

勇敢面對治療 有異狀速就醫

多發性骨髓瘤好發年紀為60至70歲，以男性為主，男女比例約6:4。李思錦醫師提醒，當發現自己身體狀況與之前不同，例如比較容易累、腳水腫、不明原因骨頭痠痛等，務必儘速就醫治療。

李先生很感謝李思錦醫師和醫療團隊救他一命，同時鼓勵病友們樂觀面對疾病，維持作息正常，多喝水、多運動，保持心情開朗，勇敢面對治療。李思錦醫師指出，罹患癌症 並非想像中一定是不好的結局，只要勇敢面對疾病，其實可以改善存活期，且能讓生活品質回到正常。

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