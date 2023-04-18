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抱3歲娃洗屁屁 奶爸閃到腰

趙容萱
醫師林佳緯說明，蔡姓工程師在診間施打類固醇加些許局部麻醉藥後，疼痛大幅減少、明顯改善。（圖：烏日林新醫院提供）
醫師林佳緯說明，蔡姓工程師在診間施打類固醇加些許局部麻醉藥後，疼痛大幅減少、明顯改善。（圖：烏日林新醫院提供）

台中一名35歲男子幫14公斤的3歲女兒大號水洗屁屁，原以為很簡單，但因抱小孩時彎腰關水龍頭施力不當，竟閃到腰，坐著休息約兩小時才能勉強站起來，隔天忍痛上班，沒想到打了一個大噴嚏，竟引發劇烈腰痛，就醫才發現是上臀神經纏套引起，大嘆「神隊友確實不好當」。

台灣烏日林新醫院骨科醫師林佳緯說，患者在診間施打類固醇加些許局部麻醉藥，可幫助治療及輔助診斷病灶，本來看診時走路一拐一拐，施打後疼痛大幅減少、明顯改善，建議配合長期復健治療，照顧小孩也盡量避免彎背或大力彎腰，減少腰部損傷、再度復發。建議有腰痛問題可盡快就醫檢查，獲得良好治療避免影響生活品質。

林佳緯指出，臨床上引起腰椎疼痛的原因眾多，需要靠醫師鑑別診斷；上臀神經藏在骨盆上一層薄薄的軟組織內，是一群從腰椎神經分支出來的感覺神經，從髂骨外側分布到內側薦髂關節外緣，一旦軟組織發炎，神經會受到刺激、產生疼痛，形成「上臀神經纏套」。

林佳緯說明，根據研究統計上臀神經纏套的診斷準則，主要會出現明顯後髂骨脊壓痛，或腰部較內側接近薦髂關節處壓痛，另外按壓後也會重現整個下背痛甚至腳酸麻痛，如果局部麻醉注射後能夠暫時緩解疼痛，則可診斷為上臀神經纏套；若是經過多次注射，仍然只能短暫緩解，則會建議手術

林佳緯說，上臀神經纏套治療主要可分為兩大類，其一是類固醇加些許局部麻醉藥，局部注射對於全身影響微乎其微。有時類固醇注射有效、但無法完全消除，或者只維持短暫的時間，其二則可考慮施打高濃度PRP血小板注射，效果好、也可維持較長的時間。

醫師林佳緯建議，民眾在抱娃時，應避免大力彎腰。（圖：烏日林新醫院提供）
醫師林佳緯建議，民眾在抱娃時，應避免大力彎腰。（圖：烏日林新醫院提供）

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