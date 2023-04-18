頸部肌筋膜作祟 婦頭痛難入睡

一名旬婦人半夜經常頭痛難以入眠，台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚檢查，竟是肩頸肌筋膜引發的疼痛。透過非侵入性的體外震波治療數次後獲得改善。（圖：台中慈濟醫院提供）

一名婦人半夜常頭痛難以入眠，經檢查發現是肩頸肌筋膜引發的疼痛，透過非侵入性的體外震波治療數次後獲得改善，她開心說終於可以好好睡一覺。

王婦長時間勞損，肩頸肌肉 常有緊繃、痠痛感長達5、6年，後來引發頭痛，半夜常難以入眠，嚴重影響生活，她曾試過推拿、穴道按摩、熱敷及復健等方式均不見成效，最後求助台灣台中慈濟醫院復健醫學 部主任蔡森蔚，經診斷是肌筋膜疼痛症候群引起的頸因性頭痛。

蔡森蔚指出，肌筋膜疼痛症候群是慢性肌肉疼痛症，臨床表徵是肌群常會痠痛、抽痛、麻，他強調，肌筋膜疼痛症特徵是按壓肌肉會有特別疼痛的痛點，而且按壓痛點時會有傳導痛。

王婦因肩頸緊繃轉移至頭痛，就是典型例子，蔡森蔚說，常見的膏肓痛、肩胛痛等，病人多誤以為是其他器官引起的疾病，承受許多不必要的檢查，建議發現這些病徵的人可諮詢復健科醫師。

蔡森蔚表示，因頭痛到復健科求診的病人很多，王婦曾嘗試多種傳統復健方式效果不彰，以體外震波處理肩頸肌肉，終於緩解頭痛讓王婦獲得一夜好眠。

復健醫學部醫師鄧立筠說明，體外震波儀是採取破壞原理，經由探頭傳遞能量到積損的軟組織或關節，治療較深層的受損組織，讓積損處局部發炎再自我修復，對治療肌筋膜發炎、慢性肌腱炎或鈣化性病變有相當成效。

王婦施打第二次後即明顯感受肩頸緊繃處放鬆，擾人的頭痛也改善很多，直呼「終於可以好好睡一覺了！」