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2顆「鐵蛋」卡喉？竟是甲狀腺癌

黃于凡
婦人罹患甲狀腺癌，2粒小鐵蛋「卡脖」1年半，遇機警醫師撿回一命。（圖：大林慈濟醫院提供）
婦人罹患甲狀腺癌，2粒小鐵蛋「卡脖」1年半，遇機警醫師撿回一命。（圖：大林慈濟醫院提供）

一名67歲婦人脖子腫痛1年半沒有理會，直到家人不斷提醒才就醫，發現罹患甲狀腺癌，在切除甲狀腺、入住同位素碘-131輻射隔離病房治療2個月後，已康復出院。醫師提醒，發現脖子腫脹、疼痛，應就醫檢查。

婦人說，前年打第2劑新冠疫苗後，脖子就開始腫痛，一直以為是疫苗引起的不良反應，直到一次與妹妹聊天，被一語點醒，她曾罹患過2種癌症、開刀4次及住院5次，可能不是疫苗引起腫痛，到台灣大林慈濟醫院檢查後，才發現是甲狀腺乳突癌，她聽到是癌症時嚇了一大跳。

「她真的很會忍！」主治醫師廖唐毅說，從影像醫學報告顯示，婦人脖子裡有7至8顆大大小小的結節，最大為3.3公分橢圓結節，尺寸如同2粒小鐵蛋，幸好醫院建有碘-131輻射隔離病房，在切除甲狀腺，並在病房治療2個月後，婦人已康復出院，只需定時回診追蹤即可。

廖唐毅表示，甲狀腺癌好發在30至45歲，且女性病患發生率高達男性3倍以上，因細胞異常不停增生，導致引發甲狀腺癌。

廖唐毅說明，9成甲狀腺癌為分化良好的甲狀腺乳突癌或濾泡細胞癌，手術摘除病灶後，再接受碘-131治療及追蹤，平均10年存活率可達將近9成；惡性甲狀腺結節，會依大小、形態評估，像是邊緣黑黑不規則，長度比寬度還寬，長得像立起來的小鐵蛋，或者組織突出到甲狀腺之外，還呈現微微鈣化點，都要留意。

廖唐毅說，通常有癌症家族史，就要更留意，如果發現脖子腫脹、疼痛、吞嚥或呼吸困難，以及聲音不明原因突然沙啞，就應到新陳代謝內分泌科檢查。

面對甲狀腺癌治療後，甲狀腺素低下。腫瘤中心營養師賴思吟說，甲狀腺癌患者需多補充甲狀腺素，海藻類是好選擇，包括昆布、紫菜、海帶或海苔等，飲食種類不需特別限制，維持營養均衡、充足睡眠即可；與之相反，甲狀腺亢進患者則需限制海帶類攝取。

婦人罹患甲狀腺癌，2粒小鐵蛋「卡脖」1年半，遇機警醫師撿回一命。（圖：大林慈濟醫...
婦人罹患甲狀腺癌，2粒小鐵蛋「卡脖」1年半，遇機警醫師撿回一命。（圖：大林慈濟醫院提供）

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