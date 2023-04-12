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偏頭痛是50歲以下失能、殘疾主因 醫揭3解方降低頻率

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「頭痛」，可說是門診最常見的主訴之一，尤其疫情期間因壓力或新冠確診後遺症更是變本加厲。

偏頭痛不只會頭痛 怕光、怕吵也是症狀

安南醫院神經內科醫師杜宜憲說明，偏頭痛是一種反覆發生的頭痛，疼痛以搏動性為主，疼痛位置不限於頭部單側，後腦或頸部都有機會發作。除了頭痛，患者還可能會併發暈眩、噁心嘔吐、怕光、怕吵、對氣味敏感等症狀；統計發現，偏頭痛患者以女性居多，可能和女性荷爾蒙有關係。

失能與殘疾的第2大原因 50歲以下族群當心

杜宜憲醫師進一步說明，偏頭痛和許多神經傳導物質有關，容易受到外在刺激因素而引起頭痛，比如飲食、天氣變化、飢餓、睡眠不足、酒精、生理期、壓力調適等，而且偏頭痛容易遺傳，惟家人間嚴重程度可能有所不同。

值得注意的是，偏頭痛是世界衛生組織（WTO）名列十大健康疾病之一，更是導致失能與殘疾的第 2 大原因，在50歲以下族群甚至位居首位；此外，頻繁偏頭痛患者有較高的憂鬱症風險，而慢性偏頭痛患者又更容易合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。

藥物過度使用頭痛 預防用藥降低發作頻率

多數人面對頭痛的方法就是「止痛藥」，但過度使用止痛藥，反而可能加劇頭痛，進而造成「藥物過度使用頭痛」！尤其市售的感冒糖漿和止痛成藥，內含成分往往不只一種止痛藥。

其實，止痛藥只是偏頭痛療法的其中一環，還需要搭配「預防用藥」才能降低頭痛發作。杜宜憲醫師表示，預防藥物的選擇愈來愈多，包括口服藥物、肉毒桿菌，以及專為偏頭痛設計的CGRP 單株抗體。他以後兩者為例，肉毒桿菌素和CGRP 單株抗體在體內的半衰期較長，施打的間隔比較久，能藉此讓服藥頻率降低許多。他強調，「最重要的是，這些新藥都有健保給付，是患者的福音！」

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57378

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疫情 健保 失眠

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