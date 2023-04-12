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腦部機能失調？專家授治療「新冠腦霧」注意事項

健康醫療網／記者黃心瑩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

62歲的李小姐，半年前確診新冠肺炎後，咳嗽、有痰、胸口悶脹等上呼吸道的症狀，經治療後已痊癒，但卻自覺容易頭腦昏沉，提不起勁，思緒無法集中，專注力下降，除此之外容易健忘，家人跟她交代日常生活的瑣事後不一會兒就忘記，需要旁人反覆提醒，自覺確診前並無這些症狀，因此求助醫師。

染疫後反應遲鈍、健忘？需持續關注

衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，目前許多病患確診後反應略遲鈍，目前尚未明瞭，目前推測有可能新冠病毒感染造成身體機能出現失調，也有可能因為染疫後自身免疫系統過於亢進造成。有些感染後痊癒的民眾，往往會覺得記憶力下降，思緒無法集中，不容易專注及投入工作，容易忘東忘西，反應變得稍加遲鈍不靈敏，這些症狀往往是民眾自身的感受，客觀的檢查確是正常，如果持續約一個月都沒有好轉，便建議就醫治療。

腦霧初期為痰濕瘀阻有關 時間久、年長者恐出現虛證

賴博政醫師說明「腦霧」的症狀範圍很大，必須依照每個人的體質、症狀、舌脈象做治療，可能是初起可能是痰濕、瘀阻造成，時間較久或是年紀大的民眾可能出現虛證。中醫理論認為虛證一般與腎較有關係，因為腎藏精，精生髓，髓海充盈後便注入腦中，如果持續時間較為久，腦部陰精被消耗，造成虛象，再進一步可以區分為腎陽虛及腎陰虛，治則及處方不太相同。

腎陽虛：

常見族群：年紀大的男性。

症狀：專注力變差，健忘，腰背痠痛，膝蓋無力，身體容易倦怠疲勞、沒有體力及精神，手腳肢體末端較容易冰冷，大便偏軟散，較不成形，舌紅苔白，小便淡白，脈沉弱。

治則以溫腎助陽為主。

腎陰虛：

常見族群：平時容易怕熱，常常熬夜，喜重口味飲食的民眾。

症狀：頭昏腦脹，記憶力變差，偶會恍神，較容易覺得熱，口略乾，喜歡喝冷飲，煩躁，舌紅少苔，小便黃量不多，大便較乾澀，解便困難，脈沉細。

治則以滋陰清熱為主。

適合新冠病患食用的三種食材 改善身體機能失調

賴博政醫師提醒除了營養攝取要足夠，可以多攝取相關食材：

魚類：很多魚類含有豐富的脂質，相對於動物性脂肪而言，魚類有較多Omega 3，像是鮭魚，這類不飽和脂肪能夠抗發炎，維持腦細胞的活化，保持心腦的健康。另外核桃、杏仁也都含有這些脂肪酸。 櫻梅類：以野梅櫻、蔓越莓、藍莓、葡萄、草莓為主，因為這些水果中含有花青素，可以改善視力與避免眼睛疲勞，並具有抗氧化及抑制發炎的功效，能幫助減緩記憶力衰退。 咖啡、茶類：咖啡因能刺激腦部，使注意力集中，同時也有豐富的抗氧化物質維持腦部的健康。每天咖啡因攝不要過量，或是有容易心悸、失眠的民眾也需注意，可以改用綠茶、紅茶等茶類代替，茶中含有茶胺酸，可幫助放鬆、鎮定，同時使精神集中。

除了以上飲食外，賴博政醫師提醒養成正常的生活習慣，像是可以從事規律的運動，充足的睡眠，是在新冠後期最根本的改善方式。

【延伸閱讀】

「抗老化、延長壽命」基因找到了！　長新冠症狀、變胖也與它有關

COVID-19為何會引發長新冠？專家發現血液出現「3大特徵」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57432

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