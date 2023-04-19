後頸、腋下、 鼠蹊皮膚暗沉 糖尿病前兆？

體重過重（BMI＞25）且出現黑色棘皮症者，應接受血糖檢查。此為示意圖。（本報資料照片）

「醫師，我的脖子後面和腋下的皮膚都黑黑的，流汗時味道還特別重，老婆說我是不是洗澡沒洗乾淨，但我很努力搓還是如此。」一名30多歲、身材中廣的男子向台灣衛福部台中醫院家醫科主治醫師林惠文求診，醫師說：「看起來應該是黑色棘皮症，先抽血檢驗。」

黑色棘皮症 症成因不清楚

林惠文表示，黑色棘皮症（acanthosis nigricans）並不是疾病，而是黑色素沉澱引起的皮膚異常，好發於身體皮膚皺摺處，像是頸部、腋下與腹股溝（大腿內側）。患處皮膚會變得暗沉，摸起來粗糙，有時還會有搔癢感或帶有異味，常被誤會是皮膚沒洗乾淨。隨時間進展，皮膚紋路會愈來愈深，最後甚至會在皮膚出現類似疣的增生物。

黑色棘皮症成因仍不清楚，一般認為與胰島素阻抗有密切相關。

林惠文說，一旦體重增加或腰圍過大時，會導致人體對胰島素的敏感度降低，意即胰島素阻抗性增加，身體就必須分泌更多的胰島素來穩定血糖 。由於胰島素也會作用於皮膚的角質細胞或纖維母細胞上，進而刺激皮膚增生及角質化，因而造成患處皮膚粗黑等問題。

隨著生活型態改變、飲食西化等，代謝症候群和肥胖 比率增加，尤其是蘋果型肥胖，腹部明顯脂肪過多，易伴隨胰島素阻抗性出現。

林惠文指出，黑色棘皮症可能是糖尿病 的早期警訊，唯有利用飲食與運動等生活型態的調整來降低體重或減少腰圍，才不會惡化成第二型糖尿病。

出現症狀 建議檢查血糖

近年來糖尿病患有年輕化趨勢。美國糖尿病協會建議，體重過重（BMI＞25）且出現黑色棘皮症者，必須接受血糖檢查。體重過重的兒童，如果出現黑色棘皮症，且合併下述三項其中一項：糖尿病家族史、特殊族群（如亞裔美國人、拉丁人、太平洋島民等）、母親有妊娠糖尿病者，也必須接受血糖檢查。

林惠文說，近期醫學研究，認為改善胰島素阻抗性較有用的是低醣飲食、運動。

林惠文表示，應適量攝取蔬菜、水果、全穀類、魚類、豆類、堅果與其他優質蛋白質的原型食物，減少高糖、高油、高鹽的加工食品。

此外，每周五天至少30分鐘的中等程度運動，例如走路、騎腳踏車通勤，多爬樓梯等，且應減少久坐。胰島素阻抗性和糖尿病前期是一體兩面，唯有及早改變期生活型態並持續追蹤血糖，方能逆轉勝，免於進展至糖尿病。

一位50多歲女子陪父親就診時，跟醫師提到自己鼠蹊部皮膚變得非常粗糙和暗沉，擔心得了皮膚病或其他疾病。

食欲旺體重降 罹糖尿病

台灣亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任詢問後，發現患者體型肥胖（BMI>35），最近食欲旺盛，但體重卻在半年內下降五公斤，近兩個月鼠蹊部皮膚也逐漸變粗糙、變黑。

林軒任檢查後發現，女子除了鼠蹊部外，頸部跟腋窩也明顯顏色較深、皮膚較粗糙，由外觀懷疑可能是黑色棘皮症，加上有糖尿病症狀（食欲佳但體重下降），因此建議她詳細檢查，結果發現糖化血色素高達13.2%，為新診斷的糖尿病。

林軒任說，黑色棘皮症是一種皮膚顏色及特性改變的症狀，是由於皮膚角化增厚導致觸感變粗，且細胞過度生長造成黑色素沉澱。此外，變黑的地方大多出現在皮膚皺摺處，如頸部、腋下、大腿內側、股溝或是外陰等部位。

黑色棘皮症成因包括肥胖、胰島素阻抗、藥物、荷爾蒙分泌異常或癌症等。胰島素阻抗過高造成的黑色棘皮症，是由於脂肪細胞對胰島素的敏感度較低，形成了胰島素阻抗。這時候身體製造更多胰島素才能使血糖下降，但過多的胰島素會讓角質細胞和纖維母細胞增生，最後造成局部皮膚變粗變黑。另外，也會導致胰島素對細胞效果變差，血糖無法順利進入細胞內供細胞使用，長期會使血糖逐漸升高，進而演變為糖尿病。

血糖降低 粗黑皮膚好轉

有些人皮膚黝黑，擔心有黑色棘皮症的問題，林軒任說，皮膚變黑多數為過度曝曬陽光所致；而黑色棘皮症無法透過清潔或塗抹藥物去除，標準的治療方式是從源頭下手。上述女病患使用糖尿病藥物降低血糖，並減重減少胰島素阻抗，積極飲食控制輔以運動，半年內糖化血色素達標，粗黑的皮膚也好轉，最後黑色棘皮症完全消失。