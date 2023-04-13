抽菸者 罹大腸癌風險較高

日本音樂大師坂本龍一因大腸癌過世。(本報資料照片)

日本音樂大師坂本龍一 日前過世，享壽71歲。他2014年被診斷出罹患咽喉癌，2020年6月也對外公布被醫師診斷罹患大腸癌；未料抗癌多年，仍不敵病魔過世。台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，通常咽喉癌和大腸癌沒有直接關聯，應不是轉移，但最大的共同連結是抽菸。因此除了50歲以上定期腸癌篩檢 ，抽菸者最好提早至45歲就做篩檢，以利早期診斷、治療。

邱瀚模表示，若終其一生都不做篩檢，約15人中會有一人罹患大腸癌；如果有抽菸史的話，風險更高。

大腸癌是可以早期發現早期治療，且治癒率很高的癌症。根據統計，早期大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。邱瀚模表示，第二期的五年存活率還有80％，第三期就掉到60%，等到第四期只剩10％，使用再怎麼好的藥治療效果都很有限。

然而大腸癌初期幾乎沒有症狀，等到出現症狀都已是第二、三期以上，邱瀚模表示，不論是否為高風險族群都要做篩檢，

邱瀚模表示，透過篩檢抓出大腸癌的患者，第一期只需要使用內視鏡或腹腔鏡的手術 切除病灶：第二期也可以只用外科手術切除不需要化療。但到了第三期，除了手術切除病灶，還需要切除淋巴和進行化療。到了第四期則純粹以化療和標靶治療為主，「因為開刀已無意義」。至於免疫療法、細胞治療等新型治療方式在大腸癌的治療上沒有什麼進展，「與其把大把鈔票投入後端治療不如早點篩檢」，大腸癌治癒有50％以上歸功於篩檢。

邱瀚模也表示，台灣統計大腸癌多發生在50歲後，但建議抽菸者和男性因風險較高，應該下修至45歲。