我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

抽菸者 罹大腸癌風險較高

楊雅棠
日本音樂大師坂本龍一因大腸癌過世。(本報資料照片)
日本音樂大師坂本龍一因大腸癌過世。(本報資料照片)

日本音樂大師坂本龍一日前過世，享壽71歲。他2014年被診斷出罹患咽喉癌，2020年6月也對外公布被醫師診斷罹患大腸癌；未料抗癌多年，仍不敵病魔過世。台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，通常咽喉癌和大腸癌沒有直接關聯，應不是轉移，但最大的共同連結是抽菸。因此除了50歲以上定期腸癌篩檢，抽菸者最好提早至45歲就做篩檢，以利早期診斷、治療。

邱瀚模表示，若終其一生都不做篩檢，約15人中會有一人罹患大腸癌；如果有抽菸史的話，風險更高。

大腸癌是可以早期發現早期治療，且治癒率很高的癌症。根據統計，早期大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。邱瀚模表示，第二期的五年存活率還有80％，第三期就掉到60%，等到第四期只剩10％，使用再怎麼好的藥治療效果都很有限。

然而大腸癌初期幾乎沒有症狀，等到出現症狀都已是第二、三期以上，邱瀚模表示，不論是否為高風險族群都要做篩檢，

邱瀚模表示，透過篩檢抓出大腸癌的患者，第一期只需要使用內視鏡或腹腔鏡的手術切除病灶：第二期也可以只用外科手術切除不需要化療。但到了第三期，除了手術切除病灶，還需要切除淋巴和進行化療。到了第四期則純粹以化療和標靶治療為主，「因為開刀已無意義」。至於免疫療法、細胞治療等新型治療方式在大腸癌的治療上沒有什麼進展，「與其把大把鈔票投入後端治療不如早點篩檢」，大腸癌治癒有50％以上歸功於篩檢。

邱瀚模也表示，台灣統計大腸癌多發生在50歲後，但建議抽菸者和男性因風險較高，應該下修至45歲。

篩檢 手術 坂本龍一

上一則

以為只是喉嚨痛 她黏膜穿孔引細菌感染 鬼門關走一遭

下一則

預防更年期骨鬆 多吃補鈣食物

延伸閱讀

「爺孫戀」李坤城66歲病逝 少妻心痛

「爺孫戀」李坤城66歲病逝 少妻心痛
戒菸不成當心反成癮 專家揭「戒菸輔助藥品副作用」

戒菸不成當心反成癮 專家揭「戒菸輔助藥品副作用」
日本音樂巨匠坂本龍一 譜寫人生「終章」曲不散

日本音樂巨匠坂本龍一 譜寫人生「終章」曲不散
大腸癌第4期肝轉移 腹腔鏡搭電燒可治癒

大腸癌第4期肝轉移 腹腔鏡搭電燒可治癒

熱門新聞

66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
（圖：健康醫療網提供）

愛吃「這些東西」10年卻養成這癌症 醫：及早診治

2023-04-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58
改善駝背可學3種放鬆動作，胸小肌按摩球放鬆。（世界健身提供）

改善駝背學3種放鬆動作 每天10分鐘改善體態

2023-04-10 05:48

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間