我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

脖子有腫塊… 「侏羅紀」男星罹淋巴癌

沈能元
山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)
山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

演出電影「侏羅紀公園」系列的英國演員山姆尼爾（Sam Neill），近日自爆罹患淋巴癌三期，並從去年開始接受治療，最初他就是發現自己脖子上出現腫塊就醫。淋巴癌於醫學上有50多種，每種淋巴癌都有不同療法，但因醫療仍有限制，並非所有病人都可治癒，一旦發現頸部、腋下、鼠蹊部等處淋巴結出現腫脹，應盡速就醫檢查。

台灣新光醫院血液腫瘤科主治醫師游介宇說，罹患淋巴癌後，最常出現的症狀就是淋巴結腫脹，而最接近表皮的淋巴結就位在頸部、腋下、鼠蹊部三處，民眾平時可以多自我觸摸、觀察有無出現腫塊，除淋巴結腫脹外，其他症狀還包括疲憊、身體搔癢、發燒、體重變輕等，但因這些症狀也可能是其他疾病，而難以區分，使得淋巴癌往往無法早期發現，提醒民眾應多注意自我身體的變化，如果出現不舒服，一定要提高警覺。

發現頸部、腋下、鼠蹊部等處淋巴結出現腫脹，應盡速就醫檢查，可提前發現淋巴癌。(本...
發現頸部、腋下、鼠蹊部等處淋巴結出現腫脹，應盡速就醫檢查，可提前發現淋巴癌。(本報資料照片)

山姆尼爾為罹患血管免疫母細胞T細胞淋巴瘤，游介宇指出，T細胞淋巴癌病人可透過化療、骨髓移植、細胞療法，雖然部分T細胞淋巴癌病人可透過化療治癒，並非所有病人都可以做到。

游介宇說，所有癌症發生原因都是體內基因發生突變，其實，除了兒童癌症外，基因突變最大的危險因子是「年齡」，原因是癌症腫瘤生長非一次到位，不是一個基因突變就會引起癌症，而是經過好幾個步驟，這些步驟需要長時間累積，在「天時、地利、人和」的條件下，基因變異出現「不死細胞」，也就是不會自我凋亡的癌細胞，腫瘤才會開始生長。

游介宇表示，雖然基因突變的機會很低，但人體體內有幾十億的細胞，隨著年齡的累積，總是有機會發生變異，但民眾不需過度緊張，只要平時身體的免疫力保持好，即使出現一些些癌細胞，免疫系統都可以把它撲殺，可是如果免疫力不佳，癌細胞就會存活下來，造成身體危害，為達到防癌目標，保持正常生活作息、多運動、多吃蔬果、勿吸菸飲酒，維持好的免疫力十分重要。

癌症 癌細胞 腫瘤

上一則

男嬰要割包皮嗎？包莖是什麼？醫傳授正確護理

延伸閱讀

化療癒情傷（八）

化療癒情傷（八）
免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化
侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺
標靶+化療 乳癌晚期存活期提升

標靶+化療 乳癌晚期存活期提升

熱門新聞

66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
（圖：健康醫療網提供）

愛吃「這些東西」10年卻養成這癌症 醫：及早診治

2023-04-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
改善駝背可學3種放鬆動作，胸小肌按摩球放鬆。（世界健身提供）

改善駝背學3種放鬆動作 每天10分鐘改善體態

2023-04-10 05:48
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？