鼻過敏特徵：紅鼻、黑眼圈、雙下巴

過敏性鼻炎的患者眼下會出現一條細紋，稱為「丹尼爾線」，如果同時有黑眼圈、紅鼻子、皺鼻紋、雙下巴，象徵長期飽受過敏影響。（記者陳雨鑫／攝影）

過敏 性鼻炎若長期置之不理，面相將產生「五大特徵」，眼下出現丹尼爾線、黑眼圈、皺鼻紋、紅鼻、雙下巴。台灣台北醫學 大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師呂亦翔表示，同時有五大特徵者，幾乎不用問診，就能從面相推敲是過敏性鼻炎的患者。

有些民眾會因眼下出現丹尼爾線，希望透過控制過敏性鼻炎修復細紋，呂亦翔強調，一旦細紋產生後，很難自然回春，建議在特徵出現前，及早介入控制才是根本之道。

長期過敏 成人比率達7成

過敏幾乎是台灣人的通病，7成以上的兒童都有過敏問題，別以為隨著年紀增長，過敏就會消失，呂亦翔表示，台灣成人的過敏比例幾乎與兒童差不多高，只是成人相對於兒童就醫的比率低。長期飽受過敏的折磨，到了成年之後，臉部會慢慢出現「過敏臉」。

「過敏臉」五大特徵

特徵1：黑眼圈

過敏兒最常見的特徵就是「黑眼圈」，呂亦翔指出，人一旦受到過敏原刺激或是出現過敏反應時，人體內會釋放組織胺，眼睛周圍最容易出現紅腫癢症狀，患者常會忍不住揉眼睛，加上組織胺容易使血管擴張，進而產生黑眼圈。

特徵2：丹尼爾線

過敏性鼻炎患者如果長期搓揉眼睛，眼睛下方容易出現「丹尼爾線」，也就是產生眼下細紋。

特徵3、4：皺鼻紋、紅鼻

鼻過敏患者碰到過敏原時，容易打噴嚏、鼻塞、流鼻水，擤鼻涕多則易出現皺鼻紋、鼻梁橫紋、鼻子皮膚紅腫等表現。

特徵5：雙下巴

過敏性鼻炎患者因為鼻塞，多會改用口呼吸，舌頭長時間擺錯位置，容易出現雙下巴，與沒有過敏的人相比，下顎線相對不明顯。

鼻過敏患者因長時間用嘴巴呼吸，容易口乾舌燥，口水原本可以抑制口中細菌，卻因口水太少，讓口腔內的細菌孳生，引發口臭；另外，用嘴呼吸的另外一個風險，很容易成為睡眠呼吸中止症的患者。

無法根治 按時服藥助控制

呂亦翔表示，過敏性鼻炎目前沒辦法「完全根治」，但能透過藥物改善惱人的症狀，若能及早介入治療，不討喜的五大外觀特徵也能避免發生；如果已經出現紋路等，就沒辦法再次透過控制過敏性鼻炎而恢復，僅能嘗試化妝遮瑕等方式改善。

過敏性鼻炎目前沒辦法完全根治，但能透過藥物改善惱人的症狀。(本報資料照片)

控制過敏性鼻炎，首先會使用抗組織胺或是類固醇鼻噴劑控制，通常只要按時服藥，並且找出關鍵過敏原，避免大量接觸，就有機會控制不再發作。嚴重過敏者可使用減敏治療，使用舌下含錠改善，如果屬於極為嚴重的過敏，可採用生物製劑，目前6歲以上兒童都能使用，一個月需施打一劑，需長期持續施打。

呂亦翔說，過敏性鼻炎的患者，建議要定期服藥，後續才可穩定控制。不過，有些患者或是家長，為求快速改善症狀，會自行購買「速效型的血管收縮劑」，一噴鼻塞就會好，但這類的血管收縮劑不建議連續使用超過3天，長時間使用會導致鼻腔內的血管沒有彈性，後續可能就會彈性疲乏，即使服用其他藥物也無法改善鼻塞，最後只得開刀才能改善。

呂亦翔呼籲，患者應依照醫囑按時服藥，也不要擔心類固醇鼻噴劑可能會導致月亮臉，目前類固醇鼻噴劑的量都非常少，穩定地使用都能改善過敏症狀。