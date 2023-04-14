我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

容易靜電 跟身體缺水大有關係

陳雨鑫
常被靜電纏上的人，並非身體比較差，靜電僅是電力不流通的表現，與身體內水分較少比較有關係。(Getty Images)
常被靜電纏上的人，並非身體比較差，靜電僅是電力不流通的表現，與身體內水分較少比較有關係。(Getty Images)

天冷脫毛衣、碰觸門把時，很多人都曾被突然「啪」一聲的靜電嚇到。不少人屬於「靜電專業戶」，只要天冷或天氣乾燥，任何狀況都可能被靜電電到。台北醫學大學附設醫院家庭醫學科主治醫師陳宥達表示，常被靜電纏上的人，並非身體比較差，靜電僅是電力不流通的表現，與身體內水分較少比較有關係。

靜電的產生，是指電荷不平衡產生的現象。任何物體或人體都會帶有正電與負電，正常狀況會帶有相同數量，當物體或人體的帶電量不平衡時，接觸到其他物質或人體時，負電會轉移到另一方，即會產生靜電。

帶電量不均 易生靜電

陳宥達指出，過去物理課會做一項實驗，用絲綢摩擦玻璃棒，讓玻璃棒帶正電，另外用毛皮摩擦橡膠棒，讓橡膠棒帶負電，兩者接觸就會產生交流，兩者帶電量若出現差異，就會產生靜電；若物體或人體帶電量不平衡，也會受到環境的影響，天氣乾燥比天氣潮濕更容易產生靜電，懂得靜電的原理就知道如何預防。

陳宥達說，容易產生靜電的物質，包括合成纖維、尼龍、聚酯纖維、金屬門把、車門、電器類等，如果只是短暫的靜電，通常會被嚇到，以及被電到時會感到不舒服；若電器受環境影響，時常產生靜電，也可能造成電子產品損毀，造成漏電或短路，因此許多電器都會接上一條接地線，當漏電或是電器短路時，可以將電流導入地面，避免人體接觸時觸電。

借用接地線以及太乾燥容易產生靜電的原理，陳宥達表示，人體要避免太過乾燥，多喝水，避免長時間處在空氣乾燥的環境。

多多喝水 防被電到

陳宥達說，像他平常也容易被門把電到，看診一整天，與患者說話口乾舌燥，加上醫院溫度低，長時間處於乾燥環境、身體又缺水，比跟診護理師還容易被門把的靜電電到，之後學乖了，開門前會先把手沾濕，或是先摸一下牆壁，再開門就能避免被電。

室內濕度 維持50到60

陳宥達建議，室內環境濕度可以維持在50到60之間，低於50環境就過於乾燥，每天攝取的水分大約2000毫升，如果有腎臟疾病的患者，則不建議每天喝到2000毫升，而是依照前一天的尿量，再加上500到700毫升，即為當日的飲水量。

陳宥達表示，過去曾有報告指出，靜電可能會對裝有「心臟節律器」的患者產生干擾，造成心臟節律器當機，建議這類患者穿著的衣物材質，可多選擇麻或是天然材質，避免靜電的產生。

台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，心臟節律器比較有可能受到「電磁力」影響，不過新一代的心臟節律器都已克服這類的影響，靜電造成心臟節律器當機，則是從未聽聞過，民眾無需擔心。

多喝水可避免被靜電電到。此為示意圖。(本報資料照片)
多喝水可避免被靜電電到。此為示意圖。(本報資料照片)

醫學

上一則

肩頸肌肉緊繃、痠痛引頭痛 竟是肌筋膜發炎作祟

延伸閱讀

植物會「大叫」 缺水時高聲求救

植物會「大叫」 缺水時高聲求救
國民黨美西南支部：蔡英文執政7年7缺

國民黨美西南支部：蔡英文執政7年7缺
亞利桑納廠面臨缺水挑戰 台積電：規畫蓋再生水廠

亞利桑納廠面臨缺水挑戰 台積電：規畫蓋再生水廠
缺水南台春雨稀 農民只能苦笑

缺水南台春雨稀 農民只能苦笑

熱門新聞

66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
（圖：健康醫療網提供）

愛吃「這些東西」10年卻養成這癌症 醫：及早診治

2023-04-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
改善駝背可學3種放鬆動作，胸小肌按摩球放鬆。（世界健身提供）

改善駝背學3種放鬆動作 每天10分鐘改善體態

2023-04-10 05:48
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見