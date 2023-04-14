容易靜電 跟身體缺水大有關係

常被靜電纏上的人，並非身體比較差，靜電僅是電力不流通的表現，與身體內水分較少比較有關係。(Getty Images)

天冷脫毛衣、碰觸門把時，很多人都曾被突然「啪」一聲的靜電嚇到。不少人屬於「靜電專業戶」，只要天冷或天氣乾燥，任何狀況都可能被靜電電到。台北醫學 大學附設醫院家庭醫學科主治醫師陳宥達表示，常被靜電纏上的人，並非身體比較差，靜電僅是電力不流通的表現，與身體內水分較少比較有關係。

靜電的產生，是指電荷不平衡產生的現象。任何物體或人體都會帶有正電與負電，正常狀況會帶有相同數量，當物體或人體的帶電量不平衡時，接觸到其他物質或人體時，負電會轉移到另一方，即會產生靜電。

帶電量不均 易生靜電

陳宥達指出，過去物理課會做一項實驗，用絲綢摩擦玻璃棒，讓玻璃棒帶正電，另外用毛皮摩擦橡膠棒，讓橡膠棒帶負電，兩者接觸就會產生交流，兩者帶電量若出現差異，就會產生靜電；若物體或人體帶電量不平衡，也會受到環境的影響，天氣乾燥比天氣潮濕更容易產生靜電，懂得靜電的原理就知道如何預防。

陳宥達說，容易產生靜電的物質，包括合成纖維、尼龍、聚酯纖維、金屬門把、車門、電器類等，如果只是短暫的靜電，通常會被嚇到，以及被電到時會感到不舒服；若電器受環境影響，時常產生靜電，也可能造成電子產品損毀，造成漏電或短路，因此許多電器都會接上一條接地線，當漏電或是電器短路時，可以將電流導入地面，避免人體接觸時觸電。

借用接地線以及太乾燥容易產生靜電的原理，陳宥達表示，人體要避免太過乾燥，多喝水，避免長時間處在空氣乾燥的環境。

多多喝水 防被電到

陳宥達說，像他平常也容易被門把電到，看診一整天，與患者說話口乾舌燥，加上醫院溫度低，長時間處於乾燥環境、身體又缺水，比跟診護理師還容易被門把的靜電電到，之後學乖了，開門前會先把手沾濕，或是先摸一下牆壁，再開門就能避免被電。

室內濕度 維持50到60

陳宥達建議，室內環境濕度可以維持在50到60之間，低於50環境就過於乾燥，每天攝取的水分大約2000毫升，如果有腎臟疾病的患者，則不建議每天喝到2000毫升，而是依照前一天的尿量，再加上500到700毫升，即為當日的飲水量。

陳宥達表示，過去曾有報告指出，靜電可能會對裝有「心臟節律器」的患者產生干擾，造成心臟節律器當機，建議這類患者穿著的衣物材質，可多選擇麻或是天然材質，避免靜電的產生。