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抹片+HPV檢測 雙軌預防子宮頸癌新趨勢

（李樹人）
子宮頸抹片檢查偽陰性較高，較無法提早發現異狀。(本報資料照片)
子宮頸抹片檢查偽陰性較高，較無法提早發現異狀。(本報資料照片)

「怎麼可能，我定期回診，接受抹片檢查，怎可能還是罹癌？」陳姓婦人在診間哭著問，先生則在一旁緊握她的手。台北榮民總醫院婦女醫學部部主任王鵬惠表示，由於抹片偽陰性較高，診間經常可看到類似個案，依規定做抹片，但仍無法提早發現異狀。

王鵬惠表示，除了檢查意願停滯不前，抹片精準度仍有侷限性，如果沒有刮到正確部位，很可能「有病卻沒能及時發現」。

為達到世衛組織2030年清除子宮頸癌目標，美國預防醫學工作小組（USPSTF）與美國癌症醫學會（ACS）建議將HPV檢測列為子宮頸癌優先篩檢項目，有助提升篩檢準確度，更早發現癌變風險。目前，澳洲、美國、加拿大、紐西蘭、英國、新加坡和泰國等均將HPV檢測納入子宮頸癌篩檢政策。

王鵬惠表示，抹片與HPV檢測的篩檢方式差不多，但後者以儀器判讀結果，減少人為影響，敏感度及精準度較高，且可以自採，許多畏懼內診的女性可以自己來，提高篩檢意願。如果HPV篩檢結果陽性，抹片結果異常，就應立即接受陰道鏡檢查，或是3至6個月後，再做一次抹片。若為HPV篩檢陽性，但抹片正常，則仍具有一定罹癌風險，建議1至2年後再做抹片。

「愈來愈多國家採取雙軌制，女性同時做兩項檢查，保護及預防效果更好。」王鵬惠說。

篩檢 檢測 醫學

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