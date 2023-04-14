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掌握飲食4原則 小孩長高不長胖

（陳韻婷／振興醫院營養治療科營養師）
幼兒期若攝取過多精製糖及高熱量脂肪等，不只會阻礙生長，降低營養素吸收。示意圖。（本報資料照片）
幼兒期若攝取過多精製糖及高熱量脂肪等，不只會阻礙生長，降低營養素吸收。示意圖。（本報資料照片）

許多父母的煩惱就是怎麼讓小孩吃得健康、長得高人一等。食物中所含醣類、蛋白質、脂質三大營養素，是維持人體生理運作及提供日常活動所需營養的主要來源，可從全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、低脂乳品類及油脂與堅果種子類等六大類食物中獲取，各類食物提供人體不同的必需營養素，缺一不可。

過早精製糖 增加心血管疾病

幼兒期是飲食行為養成的關鍵期，從小培養良好飲食習慣相當重要。體位肥胖對於生長期的孩童來說，若攝取過多精製糖及高熱量脂肪等，不只會阻礙生長，降低營養素吸收，且增加心臟血管疾病、糖尿病、脂肪肝及骨骼肌肉疾病發生，對心理與社交學習也有不好影響。

建議日常飲食應優先選擇低熱量高營養密度食物，包括蔬菜、水果、全穀食物、低脂乳製品、瘦肉、低脂魚、豆類等；減少食用高脂肪肉類香腸、火腿、熱狗等加工食物；烹調上要少油炸、勾芡，多搭配蔬菜以增加飽足感；減少過多糖分及油脂攝取，如蛋糕、餅乾、甜點、冰品、手搖飲、汽水等；直接吃水果，避免喝果汁以減少糖分攝取。

優質蛋白質 促進生長發育

蛋白質主要負責建造新的組織、促進成長發育，保護骨骼促進鈣質吸收協助生長，對於孩童成長期來說是非常重要的營養素。主要的蛋白質食物來源，包含豆魚蛋肉類、蛋品、魚貝海鮮、各種肉類及乳品類。

體型較瘦小的孩童鼓勵正餐多吃點外，應避免食用低營養密度的零食飲料及油炸物。餐間點心可選擇牛奶、優酪乳、優格、豆奶、豆花、蛋類等，取代零食、餅乾、飲料類，市售保久乳或保久形式豆奶也是一個外出攜帶好選擇。

健康飲食4重點

定時定量：三餐為主，點心為輔，不養成吃點心零食的習慣。

均衡攝取：飲食要重視均衡性，優先選擇天然原型食物。

多吃蔬果：蔬果含有豐富維生素、礦物質及膳食纖維，都是生長所需營養。

少糖少油少加工：少喝含糖或咖啡因飲料，喝白開水為宜；減少油炸、燒烤食物，改選烤、滷等少油烹調；減少加工製品、過多調味料等種類。

蛋白質 蔬菜 肥胖

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