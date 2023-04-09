免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

圖片來源 ／健康醫療網

免疫力 是人體對抗外來病菌重要的機制，許多民眾相當重視增強免疫力，但你知道免疫力過強也會導致得病嗎？台灣美照健康管理表示，當免疫力過強的時候，反而會導致過敏 或自體免疫疾病，會讓身體喪失辨識病源的能力，造成免疫系統錯亂，常見的蕁麻疹正是因為免疫系統太強所致，這類患者提升免疫力反而會造成過敏症狀惡化。

免疫力太弱讓各種病毒、細菌有機可趁，入侵身體，甚至會產生濾泡性病毒等，所以免疫力並不是越強越好，達到「免疫平衡」才是王道。

腸胃道是免疫系統的第一道防線

消化道是人體最強大的免疫器官，腸道黏膜組織集結了人體約70%的免疫細胞，免疫球蛋白A也是由消化道製造，加上淋巴組織發達，整個腸道就是一個免疫器官，若將其鋪平其面積相當於一個籃球場，為人體的最大的免疫器官。

現代人有許多不當的飲食習慣、藥物與壓力都會破壞腸道環境，隨著年紀越長，身體的保護力也會下降。根據統計，免疫力失調時，37%的人會出現腸胃失調、36%會有過敏反應、35%出現慢性疲勞症候群，其他則是皮膚炎、感冒、經常性頭痛等。

改善免疫力 從腸胃道健康開始

美兆教育訓練處處長暨資深講師林辰語表示：「食物過敏是吃到某些物質，因此產生抗體來中和與抵抗外來物，過程中會釋放組織胺和其他物質，導致過敏反應，食物引起的身體不良反應，包括抗體免疫球蛋白E，想了解是否有食物急性過敏可做免疫球蛋白E（IgE）檢查。而食物不耐有別於急性過敏，當人長期食用某種食物之後，才慢慢出現一些臨床不易發現或是不被重視的『小症狀』，要改善食物不耐必須透過食物過敏原檢測 ，並且採行食物輪替法來改善。」

人體免疫系統對抗病原的機轉極其複雜，搭配相關檢測的數據報告可以更瞭解自己的身體密碼，例如胃消化功能檢查、急性過敏原檢測、食物不耐檢查，有過敏史或免疫系統疾病者，孕婦、小孩都可提前接受檢查。

想要避免過敏症狀惡化，有過敏體質的患者，應盡可能維持免疫系統的平衡，而保持其平衡最好的方式就是養好腸胃道，加上好的生活習慣如規律運動、睡眠、釋放壓力等，就是維持免疫系統平衡的重要關鍵。

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資料來源：健康醫療網

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