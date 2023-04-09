我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力是人體對抗外來病菌重要的機制，許多民眾相當重視增強免疫力，但你知道免疫力過強也會導致得病嗎？台灣美照健康管理表示，當免疫力過強的時候，反而會導致過敏或自體免疫疾病，會讓身體喪失辨識病源的能力，造成免疫系統錯亂，常見的蕁麻疹正是因為免疫系統太強所致，這類患者提升免疫力反而會造成過敏症狀惡化。

免疫力太弱讓各種病毒、細菌有機可趁，入侵身體，甚至會產生濾泡性病毒等，所以免疫力並不是越強越好，達到「免疫平衡」才是王道。

腸胃道是免疫系統的第一道防線

消化道是人體最強大的免疫器官，腸道黏膜組織集結了人體約70%的免疫細胞，免疫球蛋白A也是由消化道製造，加上淋巴組織發達，整個腸道就是一個免疫器官，若將其鋪平其面積相當於一個籃球場，為人體的最大的免疫器官。

現代人有許多不當的飲食習慣、藥物與壓力都會破壞腸道環境，隨著年紀越長，身體的保護力也會下降。根據統計，免疫力失調時，37%的人會出現腸胃失調、36%會有過敏反應、35%出現慢性疲勞症候群，其他則是皮膚炎、感冒、經常性頭痛等。

改善免疫力 從腸胃道健康開始

美兆教育訓練處處長暨資深講師林辰語表示：「食物過敏是吃到某些物質，因此產生抗體來中和與抵抗外來物，過程中會釋放組織胺和其他物質，導致過敏反應，食物引起的身體不良反應，包括抗體免疫球蛋白E，想了解是否有食物急性過敏可做免疫球蛋白E（IgE）檢查。而食物不耐有別於急性過敏，當人長期食用某種食物之後，才慢慢出現一些臨床不易發現或是不被重視的『小症狀』，要改善食物不耐必須透過食物過敏原檢測，並且採行食物輪替法來改善。」

人體免疫系統對抗病原的機轉極其複雜，搭配相關檢測的數據報告可以更瞭解自己的身體密碼，例如胃消化功能檢查、急性過敏原檢測、食物不耐檢查，有過敏史或免疫系統疾病者，孕婦、小孩都可提前接受檢查。

想要避免過敏症狀惡化，有過敏體質的患者，應盡可能維持免疫系統的平衡，而保持其平衡最好的方式就是養好腸胃道，加上好的生活習慣如規律運動、睡眠、釋放壓力等，就是維持免疫系統平衡的重要關鍵。

【延伸閱讀】

口罩鬆綁不可輕忽 過敏恐影響孩子發育慢、長不高　

長新冠後遺症可能產生「蕁麻疹」 隨意停藥恐變成慢性癢不停

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57399

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

過敏 免疫力 檢測

上一則

銀杏防失智？看綠色防近視？各種偏方一次破解

下一則

達文西手術助減重 他3個月甩掉29公斤

延伸閱讀

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺
口罩令、疫苗令 聖縣下周取消 衛生局：仍會密切監控

口罩令、疫苗令 聖縣下周取消 衛生局：仍會密切監控
暖冬 紐約花粉季今年更早更長 專家建議 睡前洗澡、睡覺緊閉門窗

暖冬 紐約花粉季今年更早更長 專家建議 睡前洗澡、睡覺緊閉門窗
湖南5旬婦愛健身 有「馬甲線、4塊肌」還拿下世界紀錄

湖南5旬婦愛健身 有「馬甲線、4塊肌」還拿下世界紀錄

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

中醫：耳貼「這個」降血壓 同時改善失眠

2023-04-02 01:30

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」