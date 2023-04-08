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睡不好又鼾聲如雷 五旬男手術改善睡眠呼吸中止症

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「受不了老公打鼾！」是不少太太的心聲。臺北醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師張廷碩表示，民眾若為中年肥胖男性，而且白天嗜睡、半夜打呼會被嗆醒，高達九成機率有「睡眠呼吸中止症」，猝死機率高出3倍！一位五旬男子患有睡眠呼吸中止症，鼾聲如雷導致夫妻失和，動手術處理舌根與會厭軟骨，不僅改善症狀，更挽回了婚姻關係。

不少民眾苦於打鼾、睡不飽。根據台灣睡眠醫學學會2023年調查顯示，近2成逾40歲台灣男性有睡眠呼吸中止症中高風險，是女性的9倍。

嗜睡、打呼嗆醒要警覺 猝死機率高3倍

睡眠呼吸中止症肇因於肥胖、舌根肥厚、肌肉張力不足、下巴較小或後縮、代謝疾病等問題，導致患者重覆發生上呼吸道阻塞。好發於肥胖者、男性、中年族群、頸部粗短、有三高者。

然而，高達近八成患者不知道自己有疾患。張廷碩提醒，民眾若有睡滿6-8小時，白天仍昏昏欲睡需灌咖啡提神，或是枕邊人聽到打呼聲與嗆咳驚醒，甚至打呼時會倒抽一口氣，有九成機率罹患睡眠呼吸中止症。

患者若睡眠品質不好，不僅白天嗜睡、開車易出事，甚至恐引起嚴重併發症如高血壓、心肌梗塞、中風、心律不整、失智、性功能障礙等，尤其睡眠時猝死的風險更是高出3倍。

微創手術技術 解決戴呼吸器不適和手術易染血問題

睡眠呼吸中止症治療方式包括手術和非手術。非手術如正壓呼吸器、負壓呼吸器、牙套整形器、減重、側睡等。若患者佩戴呼吸器不適應，或非肥胖因素，可考慮動手術。不過，傳統內視鏡手術影像放大倍率有限，且口腔空間狹小、光照不足，醫師忙著一手拿內視鏡、一手持器械切舌根，「血很容易弄髒內視鏡！」

新興微創手術傷口小 精準下刀成功率高

張廷碩指出，運用新興的達文西機械手臂手術技術進行咽喉部位手術，可以獲得高解析度和能旋轉540度的極高靈活度，可放大患部影像10倍，減少手術過程中手震程度，提供更大的穩定度，無論是切割還是縫合都能更加精確地進行，特別是對於患有舌根肥大或會厭軟骨形狀異常的患者，微創手術技術能夠有效減少超過一半的呼吸中止次數和缺氧狀況。

一位五旬男性外商屬中重度患者，因舌根肥厚、會厭軟骨又狹窄，嚴重打呼導致夫妻失和分房睡，配戴呼吸器倍感不適，使用側睡止鼾枕也無法適應。進行達文西手術切除部分舌根與扁桃腺，接著以雷射無線射頻手術修整舌頭與會厭軟骨，打通呼吸道之後，睡眠呼吸中止次數從每小時20次降至約7次，鼾聲也變小，夫妻又能同床共枕了。

醫師呼籲，民眾若有睡眠與打鼾困擾，可進行居家睡眠檢查、STOP-Bang阻塞型睡眠呼吸中止症風險評估問卷，或是The Epworth Sleepiness Scale (ESS)嗜睡小測試。根據統計，體重減5%，呼吸中止次數就少15-20%，同時配合醫囑治療，都有助於改善睡眠品質，維繫婚姻關係。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57334

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