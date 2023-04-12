肺動脈高壓 35歲女氣喘、下肢腫

女子呼吸喘、雙下肢水腫，赴醫院詳細檢查，才發現是患有罕見的肺動脈高壓。（本報資料照片）

台灣桃園一名35歲的女子原以為自己是氣喘、過敏 性鼻炎、胃食道逆流等症狀患者，直到近日呼吸喘、雙下肢水腫，驚覺不對勁，赴醫院詳細檢查，才發現是患有罕見的肺動脈高壓，經過藥物治療後症狀減輕，也恢復了正常的生活功能。

台灣衛福部桃園醫院胸腔內科主治醫師陳美音表示，在為患者安排一連串的檢查包括肺功能、心臟超音波、胸部電腦斷層、肺通氣及灌流檢查、血液檢查及右心導管檢查後，確診為肺動脈高壓。

一般而言，心臟會經由肺動脈系統將血液送到肺部交換氣體，但是肺動脈高壓的患者因為肺動脈壓力太大，所以無法有效將足夠的血液輸送到肺部進行氣體交換，而且心臟為了要輸出血液也要更用力才能將血液送出。如此一來，就會造成心臟負荷量越來越大，最後造成右心衰竭甚至死亡。在疾病的初期，症狀並不明顯，所以可能會被誤認為其他疾病，但是隨著疾病的進展，病人氣體交換功能不足，就會產生呼吸困難、頭暈、慢性疲憊、下肢水腫、甚至暈厥。

陳美音表示，肺動脈高壓分成5大類，治療方式大都以藥物為主，也有的類別可以開刀或採用肺動脈血管氣球 成形術，當所有的方法都沒有辦法減輕病人的症狀，或者是病人的病況突然急性惡化，最後一道防線就是進行肺臟移植手術 。女子在使用相關藥物治療後，症狀得以減輕，也恢復了正常的生活功能。